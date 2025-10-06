Wanda Nara y Martín Migueles se muestran juntos en Nordelta: primera foto del brazo en público

Este domingo, Wanda Nara y Martín Migueles fueron fotografiados caminando juntos y tomados del brazo en un shopping de Nordelta, un gesto que marca un giro en su relación, hasta entonces manejada con discreción.
Este domingo, Wanda Nara y Martín Migueles fueron fotografiados caminando juntos y tomados del brazo en un shopping de Nordelta, un gesto que marca un giro en su relación, hasta entonces manejada con discreción.
Hasta ese momento, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity y el empresario, vecino de la zona, se habían mostrado con cautela, compartiendo solo pequeños detalles en redes sociales: una instantánea de un brazo tatuado, la insinuación de una silueta, la mención sutil de algún café compartido.
Sin embargo, esta vez, la confirmación de la cercanía entre ambos quedó ilustrada con una imagen elocuente: abiertamente tomados del brazo, caminando juntos bajo la luz natural del centro comercial. A su lado, la hija menor de Wanda, atenta a la escena, completaba un cuadro de cotidianeidad que dejó claro que la pareja ya no busca evitar las cámaras.
Wanda eligió para la ocasión un buzo rojo de corte amplio, muy relajado, en sintonía con el clima primaveral y el aire distendido del paseo. Migueles, por su parte, optó por un estilo informal, cargando una bolsa de compras sobre los hombros.
Ambos llevaban en la mano dos tazas de café, ajenos a la atención de quienes los cruzaban, pero dispuestos a mostrarse tal y como son fuera de la intimidad que resguardan entre tanto revuelo mediático.
El fin de semana se completó con actividades al aire libre que también tuvieron su reflejo en las redes. Wanda, Martín y las hijas de la conductora aprovecharon los días templados para navegar por el río, recorrer los canales y experimentar la adrenalina de las motos de agua.
Los paseos en familia se sucedieron entre la navegación y largas caminatas bajo el sol, conformando una secuencia de momentos que dejan traslucir una convivencia apacible y descontracturada. En cada aparición, la pareja permaneció cercana y afable, sin separarse ni un instante de las niñas que acompañaron cada tramo de las jornadas.
