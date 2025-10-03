Desestimaron la denuncia de Wanda Nara y Maxi López contra Icardi por violencia

El conocido “Wandagate”, también apodado “la novela turca”, volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que la Justicia argentina fallara a favor de Mauro Icardi en la causa que lo señalaba por presunta violencia contra uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para avanzar con una condena.
La noticia fue revelada en el programa La Posta del Espectáculo (TV Pública) por la periodista Naiara Vecchio, quien leyó en vivo el dictamen y destacó la expresión “inexistencia de delito”. El Fiscal de Género de Tigre ordenó archivar la denuncia presentada por Nara y López contra el delantero, al considerar que no existía mérito suficiente para sostener la acusación.
En la resolución se indicó: “Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopilen nuevos fundamentos”. De esta manera, el expediente quedó sin efecto.
El origen de la denuncia
La acusación surgió tras una entrevista del menor con la psicóloga de su escuela. En ese encuentro, el niño habría manifestado que su padrastro ejercía episodios de violencia física cuando su madre no estaba en casa.
El futbolista celebró la decisión del juez y apuntó contra su ex pareja.
Ante esa situación, la institución educativa dio aviso a la Justicia y se formalizó la denuncia con el acompañamiento de los padres biológicos, Wanda Nara y Maxi López.
Según el informe institucional, el menor manifestó en sesiones de terapia que su padrastro lo golpeaba en la cabeza como castigo durante su estadía en Turquía, además de recibir insultos relacionados con su origen y con su padre biológico. Sin embargo, la causa no prosperó y finalmente quedó archivada.
La reacción de Mauro Icardi
Lejos de mantenerse en silencio, Icardi compartió un fuerte descargo en redes sociales apenas se enteró del fallo. Publicó una imagen que hacía referencia al archivo de la causa penal y apuntó contra las denuncias de su ex pareja. “Me dicen cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”, escribió.
La reacción del futbolista ante el fallo a su favor.
El futbolista cuestionó la coherencia de las denuncias y señaló que, pese a las acusaciones, Wanda Nara le solicitaba que visitara a los niños. Icardi también insinuó que las acciones legales en su contra eran parte de una estrategia para cambiar de jurisdicción y obtener ventajas en el proceso judicial.
Aunque celebró la decisión judicial, expresó su preocupación por el impacto que estas acusaciones pueden tener en los menores: “¿Cuál será la próxima? Lo único que espero es que no sigan usando a cinco chicos porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco. Les mando un beso”.
