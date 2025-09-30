Wanda Nara fue elegida la peor vestida de los Martín Fierro: qué dijo

Wanda Nara desfiló por la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido a lunares ajustados y por debajo de la rodilla, una pañuelo naranja en la cabeza, lentes de sol y cartera estampada en varios tonos.
"Guarden este look en favoritos, es lo que se viene, lunares y blanco y negro", dijo la mediática a la que no tardaron en criticar. Crecen los rumores de un nuevo noviazgo.
Si bien algunos diseñadores destacaron que quiso vestirse como una figura del cine de la década del '60, las críticas fueron feroces y resultó elegida como la peor vestida de la noche.
Atenta a las críticas, la mediática utilizó su cuenta de Instagram para explicar la elección de su vestuario. "Guarden este look en favoritos, es lo que se viene, lunares y blanco y negro", aseguró Wanda.
"Pañuelos. Mi zapato roto, mi cábala. Y mi combinación de colores es lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa", explicó.
La conductora de MasterChef Celebrity también dio un consejo a través de un posteo en redes sociales: "No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy feliz. Copien. Wanda Nara, la Bad Bitch".
Aunque sigue diciendo que son “amigos”, Wanda Nara no deja de alimentar las versiones de romance con Martín Migueles, el empresario con quien se la viene vinculando desde hace algunas semanas. Ahora, un gesto romántico en redes sociales volvió a poner el tema en agenda.
Días atrás, Wanda compartió en sus historias de Instagram varias fotos mostrando un ramo de flores amarillas, acompañado de una letra “M” y un emoji de corazón amarillo. Todo apunta a Migueles, a quien ya se la ha visto acompañando en distintos planes. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a hablar del posible “blanqueo” del romance.
Migueles es empresario, socio de Elías Piccirillo (expareja de Jésica Cirio) y ya había sido mencionado en el programa Sálvese quien pueda (América TV) como el posible nuevo amor de Wanda. Desde entonces, se los vio juntos en Punta del Este, en la cancha de River y ahora también... ¡en la casa de la conductora!
Otro detalle que sorprendió fue el video que subió Wanda del reencuentro con Maxi López, su exmarido, que llegó a Buenos Aires para sumarse a MasterChef Celebrity. En las imágenes, se lo ve saludando a sus hijos en la casa familiar... y también aparece Migueles en escena. ¿hubo presentación formal?.
