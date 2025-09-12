#HOY:

L-Gante reveló la propuesta de casamiento de Wanda Nara con Ferrari incluido

Durante una entrevista, el cantante recordó una insólita condición que recibió durante su relación con la empresaria y contó por qué decidió rechazarla.

L-Gante sorprendió al contar la insólita propuesta que le hizo Wanda Nara.
 10:35
Por: 

El cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante reveló que Wanda Nara le ofreció comprarle un auto Ferrari si aceptaba casarse con ella. El cantante confesó que lejos de entusiasmarlo, la propuesta lo sorprendió de manera negativa y hasta lo hizo sentir incómodo por la forma en que fue planteada.

Una relación marcada por la sorpresa

En una entrevista con el periodista Héctor Maugeri, el músico habló sobre el vínculo que mantuvo con la conductora. “Logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, reconoció.

Luego, agregó: “Cuando ella se iba y yo quedaba solo, pensaba que todavía no lo podía creer. Aunque llevábamos dos años, era increíble para mí que me dijera de ponernos más serios o hablar de cosas más profundas”.

También se refirió al presente de ese vínculo: “Ahora está en modo guerrillera conmigo porque no nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que generan ruido. Así que yo voy a contar una real”.

La relación entre L-Gante y Wanda estuvo marcada por idas y vueltas.

El Ferrari como condición

En ese momento, L-Gante recordó la propuesta que más lo descolocó: “Como me lo dijo así, no me convenció. Pero si me lo decía de otra manera, más simple y normal, quizás me convencía más. Me dijo: ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari’”.

El músico reflexionó sobre esa situación: “¿A quién le llega una propuesta así? Si era un loquito normal, aceptaba de una. Pero yo no me dejo llevar. Un punto importante en mi personalidad es que no me seduce lo fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”.

"No me convenció la manera en que me lo dijo", confesó el intérprete.

Finalmente, fue claro sobre lo que esperaba de una relación seria: “No me gustó que me quisiera convencer de esa manera. Quizás si me lo decía por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque estoy convencido de que encajamos bien, sin Ferrari ni nada, por lo normal, pensaría en seguir adelante de una”.

