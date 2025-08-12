Gesto digital contundente

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara tras volver con Tamara Báez

Luego de confirmar su reconciliación con la madre de su hija Jamaica, L‑Gante rompió virtualmente con Wanda Nara: dejó de seguirla en Instagram. El gesto alimenta preguntas, mientras la empresaria ya se prepara para una nueva etapa laboral en México.