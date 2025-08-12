L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara tras volver con Tamara Báez.

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. La noticia se conoció el lunes, cuando el cantante declaró públicamente que “la familia es lo primero” y que su vínculo con Wanda Nara fue solo “un pasatiempo”.
Luego de confirmar su reconciliación con la madre de su hija Jamaica, L‑Gante rompió virtualmente con Wanda Nara: dejó de seguirla en Instagram. El gesto alimenta preguntas, mientras la empresaria ya se prepara para una nueva etapa laboral en México.
Este martes L-Gante dejó de seguir a Wanda en Instagram. Este movimiento virtual coincidió con el viaje de la empresaria a México para comenzar las grabaciones del reality Love is Blind, donde compartirá conducción con Darío Barassi.
Mientras el cantante de cumbia 420 se enfoca en fortalecer su familia y retomar la convivencia con Tamara Báez, Wanda Nara abre un nuevo capítulo profesional en el exterior. Desde su entorno, se insiste en que la relación con el cantante siempre fue de amistad.
En el contexto actual, un “unfollow” se interpreta como un signo de ruptura o de distanciamiento definitivo. En este caso, la decisión del músico refuerza su nueva etapa personal, dejando atrás una historia que ocupó titulares durante meses.
La acción de L-Gante no pasó desapercibida en los programas de espectáculos, que rápidamente interpretaron el gesto como un cierre simbólico del vínculo con la conductora. En redes sociales, sus seguidores también se hicieron eco, dividiéndose entre quienes celebran su decisión familiar y quienes lamentan el fin de la cercanía con Wanda.
El vínculo entre L-Gante y Wanda Nara había generado titulares desde su inicio, con apariciones juntos, declaraciones cruzadas y rumores que nunca fueron confirmados del todo. Con esta movida, el cantante parece poner punto final a una relación que, aunque definida como amistosa, estuvo marcada por la atención mediática y las especulaciones.
Durante meses, las interacciones entre ambos generaron rumores que iban desde lo sentimental hasta lo laboral. Aparecieron juntos en eventos, intercambiaron mensajes en redes y fueron tema de debate en la televisión. Aunque ambos insistieron en que su relación era solo amistosa, el interés del público convirtió cada gesto en noticia.
Con su reconciliación y la decisión de distanciarse virtualmente de Wanda Nara, L-Gante busca proyectar una imagen más centrada en su rol de padre y en la estabilidad familiar. Este giro podría influir en su relación con la prensa y en la manera en que el público lo percibe, alejándolo de las polémicas sentimentales que marcaron su último año.
Con esta acción en redes, L-Gante sella simbólicamente el final de un capítulo mediático. Su presente está marcado por la reconciliación con la madre de su hija y la apuesta a una vida en familia, mientras Wanda Nara concentra sus energías en proyectos televisivos internacionales.
