Murió Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano a los 87 años
Fue una de las grandes divas del cine europeo, protagonista de películas que marcaron época como El Gatopardo y 8½. Su figura dejó huella en la cultura mundial, con más de cinco décadas de trayectoria.
La actriz italiana recibió un premio honorífico de la Academia en 2013, homenaje a su extensa carrera.
Claudia Cardinale, una de las actrices más emblemáticas del cine italiano y europeo, falleció este martes a los 87 años en la región de París, donde residía desde hace décadas. La noticia fue confirmada por su agente, y rápidamente despertó homenajes en el mundo del espectáculo.
Durante los años 60 y 70, Cardinale se consagró como símbolo de una generación que transformó al cine italiano en referente global. Con una mezcla de magnetismo y talento, protagonizó películas como Il gatopardo de Luchino Visconti y 8½ de Federico Fellini, ambas estrenadas en 1963.
De Túnez a Roma: el origen de una estrella
Nacida en Túnez, hija de inmigrantes sicilianos, su destino parecía ser otro. Quería ser maestra, hasta que en 1957 ganó el concurso “La chica italiana más bella de Túnez”. El premio fue un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde su belleza llamó la atención de productores y directores.
En un comienzo rechazó las propuestas cinematográficas. Sin embargo, meses después aceptó un contrato y se trasladó a Roma junto a su familia. Allí comenzó una carrera que la llevaría a convertirse en ícono internacional.
Con el correr de los años, Cardinale aprendió a moverse con naturalidad en la industria. Políglota, hablaba francés, italiano, español, inglés y árabe. Su voz profunda y su marcado acento francés fueron al principio un obstáculo: en sus primeras películas fue doblada.
Claudia Cardinale en 'El gatopardo'
Belleza, mito y contradicciones
Apodada “CC”, Cardinale fue presentada por la prensa como rival de Brigitte Bardot, aunque ambas fueron grandes amigas y compartieron rodaje en Las pistoleras (1971).
Nunca aceptó posar desnuda ni someterse a cirugías estéticas. “Me reconozco y es suficiente, nunca he querido retoques”, declaró en sus últimos años. Su imagen apareció en más de 900 portadas de revistas en más de 25 países.
Su vida personal no estuvo exenta de tensiones. Por imposición de los contratos, no podía casarse, subir de peso ni cortarse el pelo. Llegó incluso a ocultar durante casi dos décadas que su hijo era suyo: lo presentó como su hermano menor hasta que cumplió 19 años.
Alain Delon & Claudia Cardinale in Sicily, 1963.
Cinco décadas de cine y un legado inmortal
Cardinale trabajó con algunos de los directores más influyentes del cine europeo. En Rocco y sus hermanos (1960), de Visconti, compartió elenco con Alain Delon. Luego llegó Sandra (1965), por la que recibió premios internacionales, y Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog, donde filmó en la selva amazónica junto a Klaus Kinski.
En Hollywood también dejó su huella: participó en La pantera rosa (1963) y en Blindfold (1965). Su trayectoria sumó más de 140 películas, marcadas por personajes intensos y mujeres complejas.
Además del cine, tuvo un breve paso por la música, cuando apareció —sin autorización— en la tapa original del disco Blonde on Blonde de Bob Dylan en 1966.
En 2013, la Academia de Hollywood le otorgó un premio honorífico en los Governors Awards, donde fue celebrada como una de las últimas grandes divas del cine clásico.
Claudia Cardinale no solo representó la belleza italiana de mediados del siglo XX. Fue también símbolo de fuerza, resiliencia y libertad en una época en la que la industria imponía estrictas reglas a las actrices.
Su legado cinematográfico trasciende generaciones. Desde Túnez a Roma, de Visconti a Fellini, de Hollywood al Amazonas, su figura se convirtió en parte esencial de la historia del cine mundial.
La diva eterna de los años dorados deja una huella imposible de borrar. Su vida fue una película en sí misma, y su partida marca el final de una era que aún sigue inspirando a actores, directores y amantes del séptimo arte.
