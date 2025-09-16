5 películas que consagraron a Robert Redford como leyenda del cine
Con una carrera que combinó talento, carisma y compromiso, Robert Redford se transformó en un ícono del cine mundial. Entre amores imposibles, estafas magistrales y luchas por la verdad, dejó cinco películas inolvidables que aún despiertan emoción y nostalgia en varias generaciones.
El actor falleció este 16 de septiembre a los 89 años. Reuters.
Hablar de Robert Redford es hablar de elegancia, carisma y compromiso artístico. Su carrera se construyó a base de interpretaciones inolvidables, donde encarnó héroes complejos, románticos soñadores y figuras cargadas de humanidad. A lo largo de décadas, dejó huellas imborrables en la historia del séptimo arte.
En el festival de Toronto de 2018. Reuters.
El ícono que conquistó corazones y pantallas
La primera parada inevitable es Dos hombres y un destino (1969), donde junto a Paul Newman dio vida a la dupla más entrañable del cine. Redford fue Sundance Kid, un forajido encantador que transformó la forma de mirar al “bandido” en la gran pantalla. Su frescura juvenil y complicidad con Newman marcaron a una generación.
En El golpe (1973), volvió a reunirse con Newman para interpretar a un joven estafador en busca de venganza. La película no solo ganó el Oscar a Mejor Película, sino que cimentó a Redford como uno de los actores más carismáticos de Hollywood. El magnetismo entre ambos actores sigue siendo un faro de química artística.
La sensibilidad de Redford brilló en Tal como éramos (1973), donde compartió escenas con Barbra Streisand. Allí interpretó a un escritor encantador, atrapado en un amor imposible con una mujer idealista. El film se transformó en un clásico romántico, cargado de nostalgia y emoción. Su sonrisa, mezclada con melancolía, quedó grabada en la memoria del público.
Un artista que trascendió la actuación
El compromiso social y político de Redford también se filtró en su trabajo. En Todos los hombres del presidente (1976), encarnó al periodista Bob Woodward, que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate. La película no solo fue un éxito, sino que reafirmó la importancia del periodismo en la democracia. Redford supo darle vida al coraje y la ética profesional.
Ya consagrado como estrella, Redford se volcó a la dirección sin abandonar la actuación. Gente como uno (1980), su ópera prima como director, ganó el Oscar a Mejor Película y le otorgó la estatuilla como Mejor Director.
Aunque aquí no protagonizó, su huella creativa quedó patente. Sin embargo, para muchos, su interpretación en El mejor (1984), un drama deportivo cargado de épica y nostalgia, lo volvió a situar en el corazón de los espectadores.
Robert Redford no fue solo un actor, sino un narrador de emociones humanas. Desde los paisajes del viejo oeste hasta los pasillos del poder en Washington, supo dar vida a personajes que trascendieron la pantalla. Cada película se convirtió en una ventana hacia un mundo de sentimientos donde la pasión, la ética y la belleza convivían.
En el Festival de Venecia de 2017 donde recibió un reconocimiento. Reuters.
Hoy, recordar sus obras es volver a sentir la magia de un cine que marcó a generaciones. Redford, con su mirada intensa y su estilo inconfundible, sigue siendo un faro para quienes creen que el cine es más que entretenimiento: es emoción, compromiso y memoria.
