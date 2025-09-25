Pesar por el fallecimiento de Eduardo “Lalo” Salva, ex jefe de Fotografía de Diario El Litoral

Falleció hoy, a los 83 años de edad, Eduardo Salva, histórico jefe de la Sección Fotografía de El Litoral, medio en el que ingresó en la década del ’60 y donde se desempeñó por más de cuatro décadas. La salud del recordado “Lalo” (así lo llamaba todo el mundo) se deterioró en el último tiempo; se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe y tuvo su desenlace ayer.
Esposo de Gabriela Franco, padre de Máximo y de los mellizos Victoria y Emilia, “Lalo” Salva amaba la naturaleza, la vida al aire libre, la caza, la pesca y allí, afuera de las oficinas, dio sus mejores aportes como una suerte de fotógrafo de riesgo: no había ninguna misión que lo asustara y era el primero en subirse a lo que fuera (auto, moto, helicóptero) para llegar primero a algún lugar donde algún hecho extraordinario se convirtiera en noticia.
Así, el archivo de El Litoral atesora una cobertura histórica de Salva del gran tornado de San Justo, en enero de 1973 (hasta el New York Times publicó una foto suya) o el descarrilamiento de un tren en Sa Pereira en 1978. Y era también el primero en calzarse botas para agua e ir a un barrio o a una localidad inundada.
La familia grande de El Litoral lo recuerda con cariño y ruega por el consuelo para su esposa e hijas, sus familiares y sus amigos.
