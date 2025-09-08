A la memoria del doctor Josué Gollan (h)

Por Héctor Santiago Massera
Por Héctor Santiago Massera
El 7 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del doctor Josué Gollan (h), quien falleció en Santa Fe, a los 84 años, en 1975. Se lo recuerda principalmente por haber sido el primer doctor en Química de la ciudad de Santa Fe y por su trayectoria como el primer edafólogo de la provincia y del país. Había nacido el 13 de agosto de 1891, hijo de Josué Gollan Maciel y Florencia Ballestero Crespo (**), sus estudios secundarios los cursó en el colegio de los jesuitas y los superiores en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, donde se graduó en 1913, a los 19 años, siendo uno de sus profesores Horacio Damianovich. En su tesis de graduación abordó el tema de "Las harinas de trigo de la provincia de Santa Fe", teniendo como padrino -justamente- a Enrique Herrero Ducloux, destacado químico y escritor argentino nacido en España, primer doctor en Química de Argentina.
Ni bien obtuvo su graduación y finalizó su capacitación en Europa, Josué Gollan ingresó como docente a la Facultad de Farmacia y Obstetricia de la Universidad Provincial, siendo a su vez designado responsable del laboratorio de Química de la Municipalidad de la ciudad. Fue el organizador de la Facultad de Química Industrial y Agrícola, en la flamante la Universidad Nacional del Litoral (UNL), inaugurada en el Salón de Actos de la Escuela Industrial el día 1 de julio de 1920, fecha que años más tarde dará motivos para conmemorar el Dia del Ingeniero Químico. Es la primera en el país y Sudamérica.
Su afán por la ciencia y su divulgación dio lugar a la Sociedad Científica de Santa Fe, espacio cultural donde los profesionales de la región podían exponer y discutir sus trabajos de investigación. El interés por estudiar los suelos de la provincia dio lugar a que Gollan creara el primer Instituto de Edafología dependiendo de Obras Públicas, entidad que luego se transformará en el Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola Ganadero (Agroinvest), logrando su casa propia en Bv. Pellegrini y Av. Urquiza (años mas tarde el edificio se convertirá en Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio de la Producción).
En cuanto a su actividad docente es elegido por mayoría y en otras por unanimidad en seis oportunidades como rector de la UNL. Entre sus numerosas obras puede mencionarse la creación del Instituto Social, espacio intermediario entre la Casa de Altos Estudios y el medio en el cual se desempeña (disponiendo una oficina emisora de radiotelefonía instalada en Santa Fe, LT-10). Con su desaparición física quedó un espacio vacío tanto en la Universidad Nacional del Litoral como en la comunidad científica santafesina, pues se pierde con él una mente ilustre, leal y austero servidor de la cultura argentina y de su patria. Sus restos descansan en la necrópolis de Santa Fe, en el Panteón de la Familia Caffaratti, en cuyo frente las placas colocadas en su honor han sido vandalizadas.
(*) Licenciado en Edafología. Material tomado de un trabajo de su autoría: "Los estudios de suelos en la Provincia de Santa Fe.1900-2020. Dr. Josué Gollan (h) primer edafólogo en la provincia de Santa Fe y en el país. Facultad de Química Industrial y Agrícola (hoy FIQ) Escuela de Técnicos en Suelo. Facultad de Edafología. Facultad de Agronomía y Veterinaria (hoy FCA)".
Publicado en: https://archive.org/details/una-historia-de-suelos-en-la-prov.-desanta-fe-1900-2020 y https://pobluu.com/flip-book/336452/773726/page/20. Detalles del mismo pueden apreciarse en la nota "El espíritu y el carácter de Josué Gollan (h)", publicada por El Litoral el 22 de septiembre de 2024.
(**) Tal cual figura en la libreta de nacimientos que llevaba la abuela de Josué Gollan (h), el apellido de la familia, de origen escocés, fue escrito siempre sin tilde.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.