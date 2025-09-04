#HOY:

Giorgio Armani, ícono de la moda, falleció a los 91 años

El diseñador italiano revolucionó la moda prêt-à-porter y la sastrería femenina y masculina con su estilo desestructurado. Su legado artístico y empresarial deja una huella imborrable en varias generaciones de celebridades.

Giorgio Armani, ícono de la moda, falleció a los 91 años dejando un legado mundial. Crédito: REUTERS.
 14:03
Por: 

El mundo de la moda despide a Giorgio Armani, diseñador italiano que revolucionó el estilo prêt-à-porter en Milán con sus siluetas desestructuradas y su enfoque en la comodidad sin perder elegancia. Armani murió el jueves en su domicilio a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Su ausencia en los desfiles de junio se debió a la recuperación de una enfermedad, cuya naturaleza no fue revelada.

Una vida dedicada al diseño y la innovación

A lo largo de su trayectoria, Armani transformó la sastrería masculina con trajes desestructurados que redefinieron la elegancia discreta, y ofreció a la moda femenina prendas que combinaban autoridad y fluidez.

Desde finales de los años 70, sus pantalones y blazers adaptados al cuerpo femenino marcaron un antes y un después en el vestuario profesional y las pasarelas globales, evitando tanto la feminización forzada como la masculinización rígida.

FILE PHOTO: Italian designer Giorgio Armani poses with models at the end of his Spring/Summer 2018 show at the Milan Fashion Week in Milan, Italy, September 22, 2017. REUTERS/Alessandro Garofalo/File PhotoLa moda global despide a un visionario que combinó creatividad y visión empresarial. Crédito: REUTERS.

Además de su talento creativo, Armani fue un hábil empresario. Su compañía facturaba alrededor de 2.300 millones de euros al año, consolidándose como una de las marcas más importantes del sector. Hasta sus últimos días, supervisó personalmente cada colección, manteniendo un equilibrio entre visión estética y dirección corporativa.

Últimos proyectos y homenajes

En las últimas semanas, Armani había enfrentado complicaciones de salud tras una infección pulmonar, pero continuó activo y comprometido con su legado. Recientemente adquirió La Capannina, la histórica sala de baile italiana, y aprobó los looks que formarán parte de la colección del 50 aniversario de la marca, programada para la próxima Semana de la Moda de Milán.

FILE PHOTO: Designer Giorgio Armani stands next to models during the Emporio Armani Spring/Summer 2025 collection at the Fashion Week in Milan, Italy, September 19, 2024. REUTERS/Claudia Greco/File PhotoSu influencia marcó alfombras rojas y vestuarios profesionales de varias generaciones.Crédito: REUTERS.

La firma anunció que se instalará un “funeral chamber” en Milán para que el público pueda despedirse, seguido de una ceremonia privada en fecha aún por determinar. Además, Armani estaba preparando un evento especial para conmemorar medio siglo de su marca, un proyecto que refleja su pasión y compromiso con la moda hasta el final.

Un legado que trasciende generaciones

El impacto de Armani va más allá de la pasarela: se puede asegurar que transformó la cultura visual, las alfombras rojas y los vestuarios profesionales del siglo XXI.

Vestido por celebridades como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, Armani mantuvo hasta su fallecimiento el control creativo de su empresa, algo poco común en un sector dominado por conglomerados globales. Su estilo, elegante y atemporal, continuará influyendo en diseñadores y en la industria de la moda durante generaciones.

