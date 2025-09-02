Nueva era editoral

Quién es Chloe Malle, la nueva jefa de contenidos de Vogue USA y mano derecha de Anna Wintour

La periodista de 39 años se desempeñaba hasta el momento como editora del sitio web de la reconocida revista de moda estadounidense y hace 14 años forma parte de la empresa. En este nuevo puesto liderará la dirección creativa y editorial de la cabecera y se unirá a los 10 jefes de contenido editorial de la publicación en todo el mundo.