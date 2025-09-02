Quién es Chloe Malle, la nueva jefa de contenidos de Vogue USA y mano derecha de Anna Wintour
La periodista de 39 años se desempeñaba hasta el momento como editora del sitio web de la reconocida revista de moda estadounidense y hace 14 años forma parte de la empresa. En este nuevo puesto liderará la dirección creativa y editorial de la cabecera y se unirá a los 10 jefes de contenido editorial de la publicación en todo el mundo.
El mundo de la moda y los medios de comunicación presenció este martes un nuevo capítulo en la historia de Vogue con el nombramiento de la periodista Chloe Malle (39) como la nueva Directora de Contenidos Editoriales de la versión estadounidense de la revista. La designación, anunciada por la icónica editora en jefe Anna Wintour, marca un punto de inflexión estratégico en la publicación.
La sucesora de Wintour se desempeñaba hasta ahora al frente del sitio web de la compañía y ha tenido una trayectoria ascendente desde que se unió a la empresa en 2011. Dentro de la empresa cumplió diversos roles que abarcan desde la redacción y la edición hasta la producción de podcasts.
Ahora, su ascenso es visto como un movimiento clave para asegurar la continuidad y la relevancia digital de la publicación en un panorama mediático en constante evolución. Vogue se prepara para un futuro en el que la tradición editorial se fusiona con la vanguardia digital, bajo la dirección de una estratega que no solo conoce la historia de la marca, sino que también tiene la visión para guiarla.
En el centro, Wintour con un vestido lencero Louis Vuitton; a la izquierda, con un vestida por Bode, Malle.
Un camino de la mano de la moda
Nacida el 8 de noviembre de 1985 en Nueva York, Chloe Malle lleva el arte en su ADN. Es hija de la aclamada actriz Candice Bergen y del reconocido director de cine francés Louis Malle. Creció entre París y Los Ángeles, un entorno que la expuso desde muy joven a la efervescencia cultural y creativa.
Su primer trabajo en el periodismo fue cubriendo temas inmobiliarios para The New York Observer, pero el destino la llevaría, como en una escena de película, a las oficinas de Vogue. En 2011, con apenas 25 años, Malle ingresó a la revista como periodista freelance y rápidamente se unió al equipo a tiempo completo como editora social.
Curiosamente, al igual que en una escena icónica de la aclamada película "El diablo viste a la Moda", Malle contó que asistió a su entrevista vistiendo un conjunto "aburrido" y con cierta reticencia inicial hacia el mundo de la moda, confesando que su verdadera pasión era la escritura. Sin embargo, la “maquinaria de Vogue” la sedujo por completo, y desde ese momento su ascenso fue imparable.
Chloe Malle junto a su madre, la actriz Candice Bergen
La estratega digital que conquistó a Wintour
El éxito de Chloe Malle en Vogue no se basa únicamente en su linaje o su capacidad para escribir, sino en su visión para los medios digitales. En su rol como editora de Vogue.com desde 2023, logró duplicar el tráfico directo al sitio y experimentó un crecimiento de dos dígitos en todas las métricas clave, incluyendo las visualizaciones únicas y el tiempo de permanencia.
Según describe Wintour, "Malle es una periodista voraz y comprometida, con una intuición para entender las nuevas tendencias y los intereses de las mujeres de hoy" y especificó que "ha conseguido exclusivas de alto perfil, como la sesión de fotos de la boda de Naomi Biden en la Casa Blanca y una entrevista con Lauren Sánchez antes de su casamiento con Jeff Bezos".
Su gestión fue clave para elevar el perfil de eventos como la Met Gala y para lanzar exitosas iniciativas anuales como el divertido Dogue y la Vogue Vintage Guide. Además, su trabajo como copresentadora del podcast The Run-Through la ha acercado a la audiencia de una manera fresca y cercana, demostrando su versatilidad para narrar en múltiples formatos.
“He pasado toda mi carrera en Vogue trabajando en todas las plataformas, desde la impresa a la digital, desde el audio al video, desde los eventos a las redes sociales”, afirma Malle, que vive en Manhattan con su marido, sus dos hijos y su perro Lloyd.
“Me encanta el título, me encanta el contenido que creamos y me encantan los editores que lo crean. Vogue ya ha dado forma a lo que soy, ahora estoy emocionada ante la perspectiva de dar forma a un nuevo capítulo de Vogue”, dice la nueva editora.
Desde 2011, Chloe Malle forma parte de Vogue.
Un futuro prometedor
Chloe Malle se une al selecto grupo de los diez jefes de contenido editorial de Vogue alrededor del mundo, todos bajo la supervisión de Anna Wintour. En su declaración, Wintour no escatimó en elogios para la que ahora será su mano derecha, destacando su “aguda visión”, su calidez y su capacidad para encontrar el equilibrio entre la tradición de la revista y su futuro digital.
“Vogue ya ha dado forma a lo que soy, ahora estoy emocionada ante la perspectiva de dar forma a un nuevo capítulo de Vogue”, afirmó Malle. Con su nombramiento, la revista se asegura una líder que comprende a fondo el ecosistema mediático actual y que está lista para seguir innovando, demostrando que el futuro de la moda no solo está en las pasarelas, sino también en las pantallas.
