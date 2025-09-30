Falleció la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

Este lunes se conoció la triste noticia: Adriana Vera Aizemberg, actriz con una extensa y reconocida trayectoria, murió a los 86 años. La Asociación Argentina de Actores comunicó su deceso con un mensaje de dolor y acompañamiento para su familia.
La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Adriana Vera Aizemberg, reconocida figura del teatro, el cine y la televisión. Repasamos su camino artístico y su compromiso gremial.
Este lunes se conoció la triste noticia: Adriana Vera Aizemberg, actriz con una extensa y reconocida trayectoria, murió a los 86 años. La Asociación Argentina de Actores comunicó su deceso con un mensaje de dolor y acompañamiento para su familia.
Aizemberg desarrolló una carrera artística que abarcó teatro, cine y televisión, y también ejerció roles institucionales en el ámbito gremial. A continuación, dos ámbitos que condensan su legado: su paso por los escenarios y pantallas, y su incidencia en la vida colectiva del mundo artístico.
Nacida el 1° de diciembre de 1938 en Santa Fe, Adriana Aizemberg se radicó en Buenos Aires en busca de formación y oportunidades.
Allí ingresó al entorno del teatro Fray Mocho y dio sus primeros pasos en la obra Historias para ser contadas.
Formada con Augusto Fernandes, contribuyó al surgimiento del grupo ETEBA junto con otros referentes del teatro nacional como Helena Tritek, Hugo Urquijo, Lito Cruz y Héctor Bidonde.
En teatro integró el elenco estable del Teatro San Martín y colaboró con el grupo “Gente de Teatro”, dirigido por David Stivel.
En su repertorio figuran obras variadas como La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, El violinista en el tejado, Houdini, Nenucha, la envenenadora de Monserrat y La calle 42.
Su capacidad de asumir personajes diversos marcó un perfil versátil.
En el cine dejó su huella en títulos sustanciales: La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, Amapola, Los delincuentes y El pozo, entre otros.
En televisión, participó en numerosas ficciones y ciclos populares: El encargado, Poliladron, Mujeres asesinas, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Los exitosos Pells, Signos, Generaciones y El mundo de Antonio Gasalla, entre otros.
Su versatilidad también se reflejó en su faceta musical: en algunas obras teatrales tuvo oportunidad de cantar, sumando otra dimensión a sus interpretaciones.
En reconocimiento a su carrera, en 2004 le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, distinción compartida por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.
También recibió otros reconocimientos a lo largo de su vida artística por su aporte al teatro, el cine y la televisión.
La dimensión colectiva de su vida profesional se expresa en su participación activa en la Asociación Argentina de Actores. Estuvo afiliada desde 1964 y, en años posteriores, asumió funciones dentro del sindicato.
En el periodo entre 1996 y 1998 integró el Secretariado Mutual del sindicato, durante la presidencia de Pepe Novoa.
Cuando se comunicó su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores emitió un mensaje oficial:
“Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.
Su rol institucional no fue ostentoso sino comprometido: su presencia en ámbitos gremiales acompañó su reconocimiento profesional, y su voz fue parte del cuerpo colectivo que representa a los artistas.
En entrevistas posteriores, Aizemberg reflexionó sobre su vínculo con el oficio y el paso del tiempo. Sostuvo que siempre tuvo claro que quería actuar, y que su formación inicial en Santa Fe la impulsó hacia el escenario porteño.
Relató que su familia no provenía del espectáculo, pero desde niña recibió estímulos para la cultura y las artes.
Sobre su vínculo personal, estaba casada con el también actor Carlos Moreno y tuvo un hijo, Rodrigo, quien es director de cine.
Durante su vida mantuvo perfil discreto respecto de su vida privada, centrándose en su trabajo artístico y en la pertenencia al colectivo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.