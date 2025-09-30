El insólito momento en que Santiago del Moro se dio a sí mismo el Martín Fierro de Oro

La entrega de los premios Martín Fierro volvió a reunir a lo más destacado de la televisión argentina. La ceremonia, realizada en el Hotel Hilton, contó con 650 invitados y la presencia de personalidades como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Adrián Suar. Entre risas, bloopers y momentos emotivos,la edición de este lunes ofreció una velada que no pasó desapercibida.
El cierre de la noche tuvo como protagonista inesperado a Santiago del Moro. A las 0.40 del martes, el conductor anunció que el Martín Fierro de Oro era para… él mismo. Sorprendido y conmovido, celebró el reconocimiento que lo consagró como una de las figuras centrales del medio.
El Oro para Santiago del Moro
El conductor de Gran Hermano leyó su nombre, pegó un grito, revoleó el sobre y se emocionó hasta las lágrimas al recibir la estatuilla, entregada por Rodolfo Barili. “Hace un par de años me decían:‘Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar”, confesó al agradecer.
Al mismo tiempo, resaltó que el premio es fruto del esfuerzo: “Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana,a creer en mí cuando todo el mundo te dice ‘no podés, no servís, no tenés ningún contacto’”.
El conductor recibió la estatuilla, entregada por Rodolfo Barili.
Con la voz quebrada, subrayó que cumplió un sueño que lo acompañaba desde hace años. “Gracias Aptra y aguante la televisión. ¡Viva Argentina,los amo!”, exclamó con entusiasmo, cerrando la transmisión en un clima de ovación.
El regreso de Gran Hermano
La entrega de premios también fue el escenario elegido para dar a conocer una noticia esperada: la vuelta de Gran Hermano. Durante la gala, se confirmó que la nueva temporada comenzará en febrero de 2026. Una vez más, la conducción estará a cargo de Del Moro, quien adelantó que se preparan sorpresas y cambios en la dinámica del reality más visto del país.
Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro
Con este anuncio, Telefe busca repetir el éxito de la edición anterior y abrir las puertas de la casa más famosa para recibir a nuevos participantes. La expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del programa.
