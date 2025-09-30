Video: el santafesino Pablo Giralt suma otro Martín Fierro
El periodista y comentarista de Venado Tuerto levantó otro premio por su labor en la transmisión de la Copa América. Entre agradecimientos varios, llamó a la unidad pensando en el próximo Mundial de Selecciones.
Pablo Giralt volvió a recibir un Martín Fierro por su trabajo periodístico junto a Juan Pablo Varsky. Foto: captura.
El reconocido conductor deportivo competía en la categoría con Carburando (eltrece); Conmebol Libertadores (telefe) y Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública).
Sueños mundialistas
En un emotivo discurso, el comentarista expresó su profundo agradecimiento por un reconocimiento recibido, destacando que formar parte del canal que describió como un "Fórmula 1" es una maravilla que le permite cumplir sueños cada año.
Además, agradeció a su equipo de trabajo, quienes celebran cada triunfo y reconocimiento junto a él.
En un tono más personal, dedicó palabras a su familia, mencionando a su esposa Valeria, a sus hermanos y a sus padres.
Finalmente, Giralt concluyó con una mirada hacia el futuro y un llamado a la unidad. Recordó a todos los presentes que en 2026 viene el mundial "y vamos a volver a soñar". Enfatizó que en ese momento no habrá divisiones ("acá no hay de un lado del otro"), sino que "todos estarán unidos apoyando a la selección".
Cabe destacar que en 2023, Giralt fue reconocido en su ciudad natal por el Concejo de Venado Tuerto declarando de Interés Municipal la obtención del premio “Martín Fierro”, en virtud de la conducción del programa televisivo “Somos Mundiales”, emitido por la TV Pública durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y, además, reconoció la extensa labor y valiosa trayectoria del relator.
Además, ese mismo año el periodista fue declarado Ciudadano Ilustre de Venado Tuerto por su gran trayectoria como relator y conductor de TV y radio.
