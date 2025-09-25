Luis Brandoni recibió el alta médica y vuelve al teatro

El reconocido actorLuis Brandoni, de 84 años, retomará este viernes su actividad teatral en la obra “Quién es quién”, que se presenta en el teatro Liceo de Buenos Aires, luego de haber recibido el alta médica tras un breve reposo que obligó a suspender la función del jueves.
Brandoni protagoniza ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra.
El anuncio oficial del regreso
La noticia fue confirmada por el Multiteatro a través de la red social X (antes Twitter). En el comunicado se detalló que “el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche. Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer —lo cual obligó a suspender su función de anoche— regresará a escena hoy al teatro Liceo con ‘Quién es quién’”.
El mensaje llevó tranquilidad tanto a la comunidad artística como al público que sigue de cerca la carrera del actor, ya que la suspensión de la función anterior había generado preocupación. En especial, porque Brandoni es una de las figuras más queridas y respetadas del teatro argentino, con una trayectoria que abarca más de cinco décadas en cine, televisión y teatro.
El teatro Liceo, una de las salas más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, volverá a recibir a su protagonista luego de un día de ausencia. Según se informó, Brandoni retomará la función en condiciones normales, sin necesidad de ajustes en la programación prevista.
El miércoles se había dado a conocer que el acto había tenido que suspender la función teatral de ese día por un inconveniente físico.
Rottemberg se refirió a las indicaciones médicas que recibió Brandoni: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.