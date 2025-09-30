#HOY:

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025

La ceremonia que premia a lo mejor de la televisión argentina tuvo su gran noche este lunes.

Martín Fierro 2025.
 10:23

Santiago del Moro vivió una noche inolvidable: condujo los premios Martín Fierro 2025, se llevó la estatuilla a "Mejor conductor" por su labor en Gran Hermano 2024 y tuvo el deseo de compartirlo con otro de los nominados: Guido Kaczka, a quien destacó como un rival y un amigo a la vez.

Lo que no imaginó fue que sobre el final de la noche se quedaría con el premio más importante. Cuando hubo que leer quién era el ganador como "Mejor conductor", Del Moro le dio el sobre a Susana Giménez por si llegaba a resultar vencedor.

Sin embargo, a la hora de contar quién se quedaría con el Oro, él mismo leyó su nombre y no pudo contener la emoción. Se detuvo por un instante, apoyó sus brazos sobre el atril y respiró hondo, antes de agradecer por semejante distinción.

"Hace un par de años me decían te lo podés llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo", expresó el conductor de Gran Hermano, quien durante la gala anunció que el reality regresará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Del Moro celebrando con su MF de oro. Crédito: Gerardo Viercovich/La NaciónDel Moro celebrando con su MF de oro. Crédito: Gerardo Viercovich/La Nación

Del Moro recordó a aquellos que le dieron oportunidades y a "otra gente que no confió tanto y le demostré con trabajo que se puede. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, gracias APTRA. Aguante la televisión carajo, los amo".

Parte de su carrera

La trayectoria de Santiago del Moro es un claro ejemplo de versatilidad y crecimiento. Tras pequeños papeles como actor, se afianzó como conductor en "Infama" (América, 2008) y luego dio el salto al prime time con "Intratables" (América, 2013-2018), donde demostró su capacidad para manejar debates políticos complejos.

Del Moro, el conductor del ciclo anticipó algunas cuestiones del show.Santiago del Moro.

Su llegada a Telefe lo puso al frente de éxitos como "¿Quién quiere ser millonario?" (2019) y "MasterChef Celebrity Argentina", reality que ya le había valido un Martín Fierro de Oro en 2021. Sin embargo, fue su rol en "Gran Hermano" a partir de 2022 el que lo consolidó definitivamente como uno de los referentes de la conducción en la televisión argentina. Este Martín Fierro de Oro es el broche de oro a una carrera que lo ha visto ganar el Martín Fierro a la Labor Conducción Masculina en tres años consecutivos.

