Luto en el automovilismo: murió Claudio Segarra tras un accidente en Río Cuarto

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que murió por las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.
El accidente en plena recta principal
El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio cuando, según los primeros informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y colisionó violentamente contra el paredón cercano al ingreso de la sala técnica.
El piloto cordobés falleció horas después por la gravedad de las lesiones.
El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal del circuito, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.
Fallecimiento y suspensión de la jornada
Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Tras el trágico episodio, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada y comenzaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
La jornada del Turismo Pista San Luis fue suspendida tras el trágico episodio.
La organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y enviaron sus condolencias a familiares y amigos.
