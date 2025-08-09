TC: así se largará el "Desafío de Las Estrellas"

El autódromo sanjuanino de Villicum abrió sus puertas para ingresen los equipos de Turismo Carretera a la zona de boxes.
Creer o reventar. Gastón Mazzacane, hijo del mandamás de la categoría, sacó la bolilla número 1 y largará desde la pole la carrera del domingo.
En una jornada nublad y fría, donde apenas la temperatura llegó a los 14º, el movimiento que genera la categoría más popular comenzó con el armado de la novena fecha.
Además de los camiones que transportan los autos del Turismo Carretera, también fueron llegando los de la Fórmula2, la Fórmula 3 Metropolitana y los del Turismo Carretera 2000.
Con la llegada de los vehículos la zona de boxes se va poblando con la ubicación de cada uno de ellos. Cabe recordar que tanto el TC como el TC Pista comenzarán su actividad el sábado por la mañana, mientras que el resto de las categorías lo harán desde el viernes.
Gastón Mazzacane sacó la bola Nº 1 en el sorteo del Desafío de Las Estrellas y el próximo domingo estará largando desde la mejor posición de partida la final de Turismo Carretera. El campeón de la categoría y puntero del campeonato, Julián Santero, largará desde el lugar 36.
Así quedó conformada la grilla después del sorteo
1 Gastón Mazzacane 2 Augusto Carinelli; 3 Martín Vázquez 4 Marcos Quijada; 5 Diego De Carlo 6 Norberto Fontana; 7 Jerónimo Teti 8 Diego Azar; 9 Tobías Martínez 10 Martín Serrano; 11 Alfonso Domenech 12 Matías Canapino; 13 Nicolás Impiombato 14 Juan Cruz Benvenuti; 15 Santiago Álvarez 16 Matías Jalaf.
En la novena fila lo harán 17 Lautaro De La Iglesia 18 Juan José Ebarlin; 19 Andy Jakos 20 Nicolás Trosset; 21 Emiliano Spataro 22 Valentín Aguirre; 23 Kevin Candela 24 Elio Craparo; 25 Christian Ledesma 26 Jonatan Castellano; 27 Gastón Ferrante 28 Ignacio Fain; 29 Facundo Chapur 30 Josito Di Palma; 31 Jeremías Scialchi 32 Juan Bautista De Benedictis; 33 Juan Martín Trucco 34 José Manuel Urcera.
En la fila 18 largaran 35 Santiago Mangoni 36 Julián Santero; 37 Agustín Canapino 3 Nicolás Bonelli; 39 Matías Rossi 40 Marcos Landa; 41 Germán Todino 42 Otto Fritzler; 43 Facundo Ardusso 44 Jeremías Olmedo; 45 Mariano Werner 46 Hernán Palazzo y 47 Mauricio Lambiris 48 Marcelo Agrelo
