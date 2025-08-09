LPF

Con cinco partidos continúa este sábado la fecha 4 del Torneo Clausura

Desde las 14.30 en San Juan, San Martín recibe a Sarmiento de Junín. En tanto el plato fuerte del día serán los encuentros entre Boca-Racing (a las 16.30) e Independiente-River (desde las 18.30). La jornada se cierra con dos partidos a las 20.45: Belgrano-Banfield y Atlético Tucumán-Rosario Central.