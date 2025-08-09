Con cinco partidos continúa este sábado la fecha 4 del Torneo Clausura

Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, San Martín (SJ) y Sarmiento se enfrentarán el sábado a partir de las 14.30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez.
Desde las 14.30 en San Juan, San Martín recibe a Sarmiento de Junín. En tanto el plato fuerte del día serán los encuentros entre Boca-Racing (a las 16.30) e Independiente-River (desde las 18.30). La jornada se cierra con dos partidos a las 20.45: Belgrano-Banfield y Atlético Tucumán-Rosario Central.
El santo sanjuanino viene de empatar en Arroyito ante Central y quiere sumar de atres ante su gente, mientras que la principal novedad del conjunto visitante es que Facundo Sava empezará su segundo ciclo como DT tras la salida de Javier Sanguinetti
San Martín (SJ) suma cuatro puntos sobre nueve posibles en este inicio: cayó ante Atlético Tucumán, derrotó a Riestra y sacó un empate valioso en Arroyito ante Central.
El santo sanjuanino sigue último en la tabla anual y en la de promedios y su rival es uno de los que está luchando en ambas tablas, por ende, es fundamental sumar de a tres para el equipo del Pipi Romagnoli. El futbolista Matías Orihuela, que se encontraba detenido por resistencia a la autoridad y amenazas, quedó libre y podrá seguir jugando en el club.
Por su parte, la noticia más importante en Sarmiento es que, tras varios días de espera, finalmente Facundo Sava fue anunciado como nuevo entrenador del primer equipo para reemplazar a Javier "Archu" Sanguinetti, que se fue de la institución tras la derrota 2-0 ante Lanús en la tercera jornada.
El Verde de Junín, que solo ganó dos partidos en lo que va del año, está anteúltimo en la tabla anual y en la de promedios por encima de Aldosivi y su rival de esta fecha. La semana pasada el club anunció el regreso del arquero José Devecchi, sin lugar en San Lorenzo.
Boca se juega un clásico determinante contra Racing en busca de ponerle paños fríos a la crisis que vive. Este sábado, desde las 16.30, una Bombonera caliente será el escenario de uno los platos fuertes de la cuarta fecha del Torneo Clausura
Sin triunfos hace 11 encuentros -peor racha de su historia- y penúltimo en la tabla con dos unidades, el Xeneize sabe que no tiene margen de erros después de varios fracasos al hilo y el hincha se lo hará saber si no responde ante La Academia, un hueso duro de roer en el último tiempo.
"Pienso que esto es siempre Boca, tenés la obligación de ganar, hay que estar convencido de eso", aseguró Miguel Ángel Russo en una sorpresiva rueda de prensa semanal que antecedió a las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, una decisión de Juan Román Riquelme para "descomprimir" antes de volver a La Bombonera.
¿Qué se sabe del equipo? Russo planea varios cambios, prácticamente en todas las líneas, con la novedad más resonante de que Edinson Cavani podría ser suplente ante su flojo nivel. Exequiel Zeballos y Milton Giménez luchan por ese lugar junto a Miguel Merentiel en el frente de ataque de Boca.
Asimismo, de acuerdo a lo que probó el cuerpo técnico en la semana, Juan Barinaga podría reemplazar a Luis Advíncula en el fondo, mientras que Williams Alarcón y Malcom Braida lo propio por Tomás Belmonte y Alan Velasco.
Por otra parte este sábado desde las 18.30, Independiente recibirá a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio Vaccari no atraviesa un buen momento y buscará levantar cabeza ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.
River llega con la posibilidad de seguir como único líder de la Zona B en caso de ganar, ya que sumó siete puntos hasta el momento pero San Lorenzo con su triunfo ante Vélez llegó a ocho unidades. Además, el Millonario está con la confianza por las nubes tras ganarle 3-0 a San Martín de Tucumán en Copa Argentina. El triunfo le permitió sacarse la espina del empate sin goles frente a San Lorenzo.
Marcelo Gallardo sabe que el equipo atraviesa un momento sólido en defensa y con buen manejo de pelota, pero busca ajustar en la definición.
Con Sebastián Driussi aún poniéndose a punto y Maximiliano Salas lesionado, Miguel Borja será la referencia en ataque, mientras Facundo Colidio irá reclinado al sector izquierdo. Como extremo por derecha, el DT probó con Juan Fernando Quintero en lugar del juvenil Santiago Lencina, aunque la balanza parece inclinarse a favor del chico de 19 años.
La planificación del técnico también contempla el cruce del jueves frente a Libertad por los octavos de la Copa Libertadores, lo que podría influir en la gestión de minutos de cara al complemento, aunque Gallardo priorizará este choque para seguir como líder de su grupo en el Clausura.
Belgrano recibirá a Banfield el sábado a partir de las 20.45 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura.
Belgrano quiere seguir estirando su gran presente. La semana pasada derrotó 2-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina en un partido en el que fue ampliamente superior y avanzó a cuartos, donde se medirá ante el ganador de Atl. Tucumán - Newell´s. Por el campeonato, debutó con un triunfo ante Huracán, cayó ante Racing y empató ante Ind. Rivadavia.
Por otro lado, Mariano Troilo está cerca de irse del club y de firmar en el Pisa de Italia. Sin embargo, el defensor convocado a la Selección en la última doble fecha de las Eliminatorias, seguirá siendo tenido en cuenta por Zielinski hasta que se termine de cerrar su pase.
Con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, Banfield arranca ante Belgrano una seguidilla de partidos importantes (luego jugará ante Estudiantes, Boca, Independiente, entre otros). Suma 4 unidades en este inicio del campeonato, pero la última fecha cayó 3-1 como local ante Barracas Central.
El DT Pedro Troglio, preocupado por la situación del equipo, aseveró en la última conferencia de prensa: "Tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan". La noticia negativa es que Brandon Oviedo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará más de seis meses afuera de las canchas.
Por otra parte en el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Rosario Central se medirán el sábado a partir de las 20.45 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Atlético Tucumán viene de caer 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores y perdió luego de cinco encuentros. El Decano, tras el batacazo ante Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina, se medirá en 8vos ante Newell´s (13/08 en Salta).
Los futbolistas Kevin López, Leandro Díaz, Mateo Coronel y Marcelo Ortiz se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el entrenador Lucas Pusineri. Habrá un importante operativo de seguridad ya que habrá hinchas de Rosario Central.
Rosario Central está invicto en este inicio: empató ante Godoy Cruz, ganó ante Lanús y viene de igualar sin goles ante San Martín (SJ). "Necesitamos unas cuantas vueltas de tuerca en la elaboración", se sinceró el DT Ariel Holán en la conferencia de prensa tras el 0-0 ante el santo sanjuanino.
Como en la segunda fecha ante Lanús en La Fortaleza, los hinchas de Central podrán asistir al José Fierro: habrá 2500 populares y 240 plateas a disposición. La LPF confirmó que el clásico de la ciudad ante Newell´s será el 23/08 a las 17.30 en el Gigante de Arroyito.
