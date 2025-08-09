En otra dura derrota, Talleres cayó 1 a 0 ante Lanús

Talleres cayó 1 a 0 este viernes ante Lanús por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
Castillo, sobre el cierre del primer tiempo, marcó para los locales.
El único gol del partido lo marcó Rodrigo Castillo, delantero del Granate, a los 45 minutos del primer tiempo. El cotejo contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina.
Lanús llegó a los seis puntos en el campeonato mientras que Talleres se quedó con cuatro unidades (un triunfo, un empate y dos derrotas).
Por la quinta fecha, la próxima, Talleres será local de San Martín de San Juan, el lunes 18, a las 21.
El entrenador Tevez sorprendió con la salida del equipo titular del zaguero Santiago Fernández, para apostar por una línea de cinco defensores, con Matías Catalán, Rodrigo Guth, Juan Rodríguez como zagueros.
En los primeros 20 minutos, ambos equipos se repartieron la tenencia de la pelota.
El local tuvo una situación clara que su delantero Castillo no supo definir ante Herrera. Luego, Girotti también contó con una oportunidad de rematar desde adentro del área, pero su remate fue tapado justo.
El 0-0 no se movía del mercador cuando promediaba la etapa inicial.
A los 30, el Matador tuvo otra oportunidad importante con una aparición en ataque de Schott, que alcanzó a conectar un centro y el arquero Losada salvó al Granate.
Justamente, el guardameta ex Belgrano se iba haciendo importante con su seguridad. Losada nuevamente apareció para sacarle el gol a Depietri, a los 40, tras un gran pase de Girotti.
Talleres merecía un poco más en el cierre del primer tiempo. Pero antes del cierre, el local aprovechó un error defensivo y Castillo definió para el 1 a 0.
En el complemento, Talleres intentó reaccionar y buscar el empate mientras Lanús se aferró a la ventaja.
Todo se hizo más luchado y costó encontrar juego y situaciones de peligro. Tevez movió el banco pero los cambios tampoco fueron solución.
Así, la “T” sufrió una nueva derrota, la segunda en este certamen que lleva cuatro fechas.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, Juan Rodríguez y Miguel Navarro; Matías Galarza y Juan Camilo Portilla; Rick Morais, Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
VAR: Hector Paletta
Estadio: Ciudad de Lanús.
