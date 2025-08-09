#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Liga Profesional

Central Córdoba rescató un empate ante Newell’s en Rosario

El Ferro, que jugó gran parte del partido con un hombre de más, igualó 1-1 sobre el cierre con un gol de Gastón Verón.

Foto: @cacc_sde
 3:57
Por: 

En un partido vibrante que se definió en los últimos minutos, Central Córdoba logró un valioso empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys en Rosario, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Lepra se puso en ventaja gracias a un gol de Gonzalo Maroni, pero jugó con un hombre menos desde los 37 minutos del primer tiempo tras la expulsión de Luca Regiardo por una fuerte patada que generó incluso una agresión al árbitro Andrés Merlos cuando fue al VAR a revisar la jugada.

Central Córdoba no se rindió y en el cierre del encuentro logró la igualdad por medio de Gastón Verón, que permitió al Ferroviario rescatar un punto de visitante.

Cómo siguen

Ahora, el equipo de Omar de Felippe deberá cambiar rápidamente el foco y preparar el choque de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús, que se jugará el jueves en el Estadio Único “Madre de Ciudades” desde las 21:30.

Foto: @NewellsFoto: @Newells

Por el torneo local, Central Córdoba volverá a jugar en casa el próximo domingo 17 a las 16:15, cuando reciba a Barracas Central.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Videos
Central Córdoba
Newell's
Rosario
Barracas Central
Copa Sudamericana
VAR

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro