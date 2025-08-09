Video: le arrojaron objetos a Merlos durante el partido entre Newell´s y Central Córdoba

Un episodio violento se produjo este viernes en el marco del partido entre Newell’s Old Boys y Central Córdoba que se disputó en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Profesional.
El árbitro fue agredido con proyectiles lanzados desde las tribunas en su intento de revisar una jugada en el VAR, lo que obligó a suspender el partido por varios minutos.
El árbitro del compromiso, Andrés Merlos, fue agredido con proyectiles lanzados desde las tribunas en su intento de revisar una jugada en el VAR, lo que obligó a suspender el partido por varios minutos.
El hecho ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, luego de que Luca Regiardo cometiera una dura infracción sobre Lucas Besozzi, acción por la cual Merlos recibió el llamado por parte de su equipo arbitral para determinar una posible expulsión.
Al acercarse a la cabina del VAR, Merlos recibió una serie de proyectiles, uno de ellos impactó en su rostro y otro en su brazo derecho. La situación generó una breve demora de las acciones y los propios jugadores de Newell’s fueron a calmar a sus hinchas.
Finalmente, el árbitro argentino, con policías a su alrededor, logró analizar la acción y determinó expulsar a Luca Regiardo, dejando con un jugador menos a la “Lepra” y generando un clima aún más tenso en Rosario.
Andrés Merlos (nacido en San Rafael, Mendoza, el 8 de mayo de 1981) es un árbitro internacional que dirige en la Primera División de Argentina. Comenzó su carrera en la Asociación Tandilense de Árbitros y debutó en la Primera División en 2013 dirigiendo un partido entre Atlético de Rafaela y Estudiantes de La Plata.
Merlos ha estado involucrado en otras situaciones polémicas a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en 2015, fue criticado por una decisión en un partido entre Lanús y Boca Juniors. Además, en 2023, fue designado para dirigir el Superclásico entre Boca y River Plate, lo que generó expectativas y críticas debido a su historial .
En septiembre de 2024, Merlos fue el árbitro del partido entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.
Tras el encuentro, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, ingresó al vestuario de los árbitros acompañado por custodios armados y mantuvo una fuerte discusión con Merlos, acusándolo de haberlo agredido físicamente. Este incidente fue grabado en video y generó gran repercusión mediática .
Posteriormente, Merlos fue acusado de "lesiones leves dolosas" por una presunta agresión al vicepresidente de Talleres, Gustavo Gatti.
En junio de 2025, la Justicia de Mendoza le impuso una probation con condiciones como no acercarse a Gatti, no consumir alcohol ni drogas, fijar domicilio y realizar una donación de diez latas de leche maternizada al Hospital Humberto Notti de Mendoza. Esta sanción le permitió evitar un juicio penal.
