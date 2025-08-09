Báez y Etcheverry quieren meterse en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Este sábado, los tenistas argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry buscarán avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los últimos torneos previos al US Open. El primero en salir a la cancha será Etcheverry, que enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial.
Tomás, oriundo de La Plata, llega tras una destacada actuación en este torneo, donde logró llegar a la tercera ronda en una edición anterior. En su debut en Cincinnati, protagonizó una remontada espectacular al vencer al chino Shang Juncheng.
El platense mostró una gran remontada en su debut y quiere seguir avanzando.
A pesar de un inicio de 2025 complicado, su desempeño ha mejorado tras finalizar su relación con el entrenador Horacio de la Peña. Su partido está programado para no antes de las 13:10.
Báez busca recuperarse en pista rápida
Luego del encuentro de Etcheverry, y en la misma cancha, será el turno de Sebastián Báez. El jugador bonaerense también atraviesa una temporada difícil, pero viene de conseguir su primer triunfo en canchas rápidas en casi un año, tras superar al belga David Goffin en la primera ronda.
Báez quiere seguir por el camino de la victoria en Cincinnati.
Este sábado, Báez se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo, situado en el puesto 30 del ranking y con un notable progreso durante la temporada. Ambos argentinos intentarán superar estos duros compromisos para acercarse con confianza al US Open.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.