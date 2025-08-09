#HOY:

Báez y Etcheverry quieren meterse en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Dos argentinos enfrentarán este sábado a rivales difíciles en uno de los torneos previos al US Open, buscando mantener su nivel y seguir avanzando en la competencia.

Etcheverry busca sorprender al canadiense Auger-Aliassime en Cincinnati. Crédito: REUTERS.
 13:48
Por: 

Este sábado, los tenistas argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry buscarán avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los últimos torneos previos al US Open. El primero en salir a la cancha será Etcheverry, que enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial.

Tomás, oriundo de La Plata, llega tras una destacada actuación en este torneo, donde logró llegar a la tercera ronda en una edición anterior. En su debut en Cincinnati, protagonizó una remontada espectacular al vencer al chino Shang Juncheng.

Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Tomas Martín Etcheverry (ARG) returns a shot against Shang Juncheng (CHN) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn ImagesEl platense mostró una gran remontada en su debut y quiere seguir avanzando.

A pesar de un inicio de 2025 complicado, su desempeño ha mejorado tras finalizar su relación con el entrenador Horacio de la Peña. Su partido está programado para no antes de las 13:10.

Báez busca recuperarse en pista rápida

Luego del encuentro de Etcheverry, y en la misma cancha, será el turno de Sebastián Báez. El jugador bonaerense también atraviesa una temporada difícil, pero viene de conseguir su primer triunfo en canchas rápidas en casi un año, tras superar al belga David Goffin en la primera ronda.

(250223) -- RÍO DE JANEIRO, 23 febrero, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 22 de febrero de 2025 de Sebastián Báez, de Argentina, festejando al término del partido de semifinales de individuales masculinos ante Camilo Ugo Carabelli, de Argentina, en el Río Open de la ATP 500 2025 en el Jockey Club Brasileiro, en Río de Janeiro, Brasil. (Xinhua/Claudia Martini) (cm) (rtg) (ah)Báez quiere seguir por el camino de la victoria en Cincinnati.

Este sábado, Báez se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo, situado en el puesto 30 del ranking y con un notable progreso durante la temporada. Ambos argentinos intentarán superar estos duros compromisos para acercarse con confianza al US Open.

