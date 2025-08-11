Automovilismo nacional en San Juan: Gaspar Chansard, de primero a vigésimo en el TC Pista

El piloto reconquistense largó la final en el primer lugar. Pero por problemas en la caja de cambios y un toque posterior, Chansard terminó 20º con 9 vueltas de 20. Había marcado el segundo tiempo en clasificación, y largó primero y ganó la segunda serie que fue la más rápida.
La carrera fue ganada por Gastón Iansa, se disputó en el Autódromo Villicum este domingo 10 de agosto y correspondió a la novena fecha de la temporada de la categoría telonera del Turismo Carretera.
La actuación de “Gaspy” a bordo del Toyota Camry número 140 sobre el circuito de 4279 metros de extensión.
Su mensaje en redes sociales: «Carrera que era nuestra, la que veníamos liderando con un gran ritmo pero la suerte no lo quiso; vuelta 6 me empieza a fallar la caja, manejando con dos cambios menos me venia defendiendo como podía, 3 vueltas después un rival me choca eliminándome por completo. Desilusionado por el finde pero ilusionado con el potencial que demostramos, ahora a dar vuelta la página y apuntar a lo que sigue, gracias a todos por el enorme apoyo», declaró tras la competencia.
