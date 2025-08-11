Del "pido perdón" de Pulga al deseo de Minella: "Un final digno"

La frase de PR10. "En mi anterior etapa era un momento dorado, pero ahora no. Viene cualquiera, nos hace partido y nos gana. Tenemos que hacernos respetar en casa y afuera", confesó Luis Miguel Rodríguez. Como se puede ver en la foto, el "Pulga", de cara a la tribuna, le pide perdón a la gente. Crédito: Manuel Fabatía