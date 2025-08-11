Del "pido perdón" de Pulga al deseo de Minella: "Un final digno"
Colón no termina nunca de tocar fondo: "Ahora viene cualquiera y nos gana", dijo PR10, además de pedir disculpas a la gente. Martín Minella, resignado como entrenador: "Ya no sé qué más cambiar a esta altura".
La frase de PR10. "En mi anterior etapa era un momento dorado, pero ahora no. Viene cualquiera, nos hace partido y nos gana. Tenemos que hacernos respetar en casa y afuera", confesó Luis Miguel Rodríguez. Como se puede ver en la foto, el "Pulga", de cara a la tribuna, le pide perdón a la gente. Crédito: Manuel Fabatía
Esta vez, a diferencia de los aplausos el día de la derrota con los mendocinos bajo la lluvia, la despedida de Colón después del 0-1 ante Agropecuario fue con silbidos, cánticos agresivos y algunos proyectiles. En la misma boca de la manga que lleva a los vestuarios, se pudo ver a Luis Miguel Rodríguez de cara a la gente, juntando sus dos manos y pidiendo perdón. Luego, PR10 enfrentó los micrófonos y dejó frases calientes:
* "En la última jugada terminamos perdiendo el partido. Lo buscamos, quizás sin jugar del todo bien, pero no encontramos el gol y los rivales con poco nos ganan. Nos da vergüenza la posición en la que estamos y le pedimos disculpas a la gente que viene y apoya"
* "Estamos muy lejos, pero hay que ir partido a partido para acomodarnos. Estamos golpeados y no cómodos. Rompe un poco las pelotas que cada fin de semana sea igual y nos duele mucho. Desde que se empezó nunca estuvimos en carrera para pelear el ascenso".
* "Basta de merecimientos: necesitamos sumar de a tres. Hay que apretar los dientes, bancarse las puteadas y seguir. No estamos peleados, todo lo contrario, estamos tirando para el mismo lado y deseando ganar lo antes posible".
* "Somos responsables todos: los técnicos que se fueron, los jugadores y los dirigentes. Los que llegamos ahora también. Tenemos que trabajar y terminar lo más cerca posible".
Así se retiraban los jugadores. Foto: Manuel Fabatía
* "En mi anterior etapa era un momento dorado, pero ahora no. Viene cualquiera, nos hace partido y nos gana. Tenemos que hacernos respetar en casa y afuera. Después veremos si alcanza, pero tenemos que ser dignos hasta el final".
* "Si pasan estas situaciones es porque algo se hizo mal. Hay que trabajar, no hablar tanto y pensar en revertir esto. Lamentablemente, la gente fin de semana tras fin de semana se va triste a su casa".
A su turno, el entrenador Martín Minella puso la cara, como siempre, pero esta vez se mostró resignado con algunas cuestiones y tiró una frase realista como cabeza de grupo: "Ya no sé qué más cambiar a esta altura...".
- Minella y la racha: "Los resultados hablan más por mí que lo que yo pueda explicar. Tuvimos situaciones para ganarlo, pero quedarnos con las manos vacías no justifica nada. El equipo va al frente, pero pagamos las falencias que seguimos teniendo. En la segunda llegada nos hacen un gol en una distracción. Así nos ganan, no hay mucho más para explicar"
- Minella y las habituales lesiones: "Preferimos arriesgarlo a Lauty (Gaitán), al igual que Thaller, quizás equivocadamente, y se resintieron. Perder dos cambios tan rápido también suma".
- Minella y la bronca del hincha: "Me preocupa todo: la situación, el momento y el presente. Ser despedido con insultos es muy duro en lo personal, después de una gran semana de trabajo. Hay un aura negativa que cuesta sacarnos. Tuvimos varias situaciones, con el arquero como figura, y parecía que el gol estaba al caer. Pero ante la falta de eficacia, perdimos inmerecidamente sobre el final. El esfuerzo evidentemente no alcanza".
Martín Minella. Foto: Manuel Fabatía
- Minella y su continuidad: "No me quiero meter, porque es una decisión de ellos. Entiendo que seguir cambiando todo el tiempo no es bueno, y tampoco es que me quiero perpetuar en el cargo. Si noto que no hago bien, soy el primero en irme. Pero soy el principal en querer cambiar y mejorar esto. Me parece que hay que terminar el año de forma digna y competir. La gente puede insultar desde el primer momento, pero también ve la entrega. En función del resultado, se indignan y es lógico".
- Minella y lo que viene: "A partir del martes hay que preparar el partido ante San Telmo. Hay que doblegar esfuerzos y estar en los detalles. Algo nos está faltando también a nosotros, porque no le estamos encontrando la vuelta a la situación. Lo que uno busca como técnico es encontrar el mejor equipo. Ver quiénes están mejor y decidir. Pero es el plantel que está y me esfuerzo para que todos lleguen al máximo. Ya no sé qué más cambiar a esta altura".
- Minella, a 14 puntos del Reducido: "Nunca hablamos con los referentes de clasificación, sino de mejorar y todos se involucran. Vamos partido a partido, porque no podemos mirar más allá. Me duele más esta derrota que la de Jujuy, porque estaba convencido de que ganábamos ahora y me siento muy triste sinceramente".
San Telmo, próximo rival, rascó un puntito
Temperley y San Telmo (rival de Colón este sábado a las 13.10) empataron 0 a 0 en el Alfredo Beranger por la fecha número 26 de la Zona B de la Primera Nacional. El Gasolero careció de efectividad en un partido de trámite parejo, incluso pudo hacerlo perdido al encuentro, ya que la visita no se achicó y le propuso un encuentro de igual a igual. Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Forestello llegaron a los 16 partidos sin derrotas, aunque con 43 puntos se alejaron de la cima del campeonato.
En el inicio, Temperley tuvo las más claras en los pies de Adrián Arregui con un remate de media distancia que se fue desviado y con la movilidad de Fernando Brandán y Gabriel Esparza en ataque. No fue de la partida Luis López, llamativamente fuera de los concentrados por una decisión del entrenador Rubén Darío Forestello.
Por su parte, San Telmo propuso un juego intenso de mitad de cancha para adelante. El equipo dirigido por José María Bianco tuvo una chance inmejorable para ponerse en ventaja a través de Juan Cruz Zurbriggen, pero Ezequiel Mastrolía detuvo el doble disparo e impidió la caída de su arco.
El Candombero quiere acercarse a la zona de Reducido. Crédito: Prensa San Telmo
Al término del primer tiempo, Temperley y San Telmo igualaban en un mentiroso cero a cero. Los dos habían tenido chances, llegaron a los arcos, pero carecieron de efectividad a la hora de la definición. De esta manera, el gasolero dejaba pasar la chance de arrimarse a los primeros puestos.
En el complemento, el entrenador de San Telmo mandó a la cancha a Leonel "lolo" Miranda, ex jugador de Banfield, quien comenzó a manejar los hilos del equipo. El futbolista con pasado en Racing e Independiente mostró su categoría y de su mano San Telmo creció en lo futbolístico.
La más clara para Temperley en el segundo tiempo la tuvo Valentín Aguiñagalde, quien a la salida de un tiro de esquina, conectó con un zurdazo pero se encontró con la gran respuesta de Agustín Rufinetti. El partido seguía siendo de ida y vuelta, aunque en el tramo final el local merecía llevarse la victoria.
Sin embargo, en la última del partido Temperley casi lo pierde. Una cabezazo a la salida de un tiro libre encontró la gran tapada de Ezequiel Mastrolía, quien salvó al gasolero de la derrota. Partido con final incierto, cualquier cosa podía suceder.
Así las cosas, el empate fue el resultado que mejor le quedó al encuentro. Tanto Temperley como San Telmo no supieron sacarse diferencias. Una igualdad que aleja al gasolero de los primeros puestos y que beneficia a la visita en su lucha por mantener la categoría.
