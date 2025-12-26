#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Duelo en el fútbol francés

Murió Jean-Louis Gasset, histórico DT del Marsella y leyenda del Montpellier

El entrenador falleció a los 72 años en París. Dejó su huella en Olympique de Marsella, fue ídolo del Montpellier y dirigió a la selección de Costa de Marfil.

Gasset fue despedido con emotivos mensajes por Marsella y Montpellier.Gasset fue despedido con emotivos mensajes por Marsella y Montpellier.
Seguinos en
Por: 

El fútbol francés despidió este viernes a uno de sus grandes referentes: Jean-Louis Gasset, histórico entrenador del Olympique de Marsella y figura emblemática del Montpellier, falleció a los 72 años en París. La noticia fue confirmada por el club marsellés, donde tuvo su último paso como técnico.

“Perdimos mucho más que un entrenador: se fue un hombre profundamente comprometido con los valores humanos del deporte”, expresó Olympique en un comunicado oficial. Gasset era valorado por su templanza, equilibrio y sensibilidad tanto dentro como fuera del vestuario.

Fue símbolo del Montpellier como jugador y DT.Fue símbolo del Montpellier como jugador y DT.

Ídolo absoluto del Montpellier

Nacido en Montpellier, Gasset forjó una carrera como mediocampista en el club entre 1975 y 1985. Luego fue varias veces entrenador del equipo, dejando siempre su marca de profesionalismo. “Perdimos a una de nuestras figuras emblemáticas”, lamentaron desde la institución.

Montpellier lo despidió con palabras emotivas y subrayó su rol como referente deportivo y humano. Su legado excede lo futbolístico: fue una figura de identidad para el club que lo vio nacer y crecer.

Soccer Football - Europa League - Semi Final - Second Leg - Atalanta v Olympique de Marseille - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - May 9, 2024 Olympique de Marseille coach Jean-Louis Gasset reacts REUTERS/Alessandro GarofaloTambién dirigió a la selección de Costa de Marfil. Foto: Reuters

Un recorrido ilustre en Francia y África

Además de Montpellier y Marsella, Gasset fue entrenador de clubes históricos como Saint-Étienne y Burdeos. También fue el asistente principal de Laurent Blanc en Burdeos, la selección de Francia (2010-2012) y el PSG (2013-2016).

En el plano internacional, tuvo un breve paso como seleccionador de Costa de Marfil. Renunció en plena Copa Africana de Naciones 2023, que luego sería ganada por el combinado marfileño.

Seguinos en
#TEMAS:
PSG
Francia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro