Murió Jean-Louis Gasset, histórico DT del Marsella y leyenda del Montpellier

El fútbol francés despidió este viernes a uno de sus grandes referentes: Jean-Louis Gasset, histórico entrenador del Olympique de Marsella y figura emblemática del Montpellier, falleció a los 72 años en París. La noticia fue confirmada por el club marsellés, donde tuvo su último paso como técnico.
“Perdimos mucho más que un entrenador: se fue un hombre profundamente comprometido con los valores humanos del deporte”, expresó Olympique en un comunicado oficial. Gasset era valorado por su templanza, equilibrio y sensibilidad tanto dentro como fuera del vestuario.
Fue símbolo del Montpellier como jugador y DT.
Ídolo absoluto del Montpellier
Nacido en Montpellier, Gasset forjó una carrera como mediocampista en el club entre 1975 y 1985. Luego fue varias veces entrenador del equipo, dejando siempre su marca de profesionalismo. “Perdimos a una de nuestras figuras emblemáticas”, lamentaron desde la institución.
Montpellier lo despidió con palabras emotivas y subrayó su rol como referente deportivo y humano. Su legado excede lo futbolístico: fue una figura de identidad para el club que lo vio nacer y crecer.
También dirigió a la selección de Costa de Marfil. Foto: Reuters
Un recorrido ilustre en Francia y África
Además de Montpellier y Marsella, Gasset fue entrenador de clubes históricos como Saint-Étienne y Burdeos. También fue el asistente principal de Laurent Blanc en Burdeos, la selección de Francia (2010-2012) y el PSG (2013-2016).
En el plano internacional, tuvo un breve paso como seleccionador de Costa de Marfil. Renunció en plena Copa Africana de Naciones 2023, que luego sería ganada por el combinado marfileño.