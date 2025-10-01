Luto en el espectáculo argentino

Murió el actor José Andrada, protagonista del icónico "¿No hay un piquito para mí?"

A los 87 años dejó de existir José Manuel Andrada Márquez, quien alcanzó popularidad por su participación en Los Simuladores y por la recordada escena junto a Martín Seefeld; su extensa carrera en cine, teatro y televisión será homenajeada por colegas y el mundo del arte.