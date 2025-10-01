Murió el actor José Andrada, protagonista del icónico "¿No hay un piquito para mí?"
A los 87 años dejó de existir José Manuel Andrada Márquez, quien alcanzó popularidad por su participación en Los Simuladores y por la recordada escena junto a Martín Seefeld; su extensa carrera en cine, teatro y televisión será homenajeada por colegas y el mundo del arte.
Falleció este miércoles a los 87 años José Andrada, actor que encarnó múltiples personajes en teatro, cine y televisión y cuya frase “¿No hay un piquito para mí?” se volvió viral antes de la existencia de "lo viral" . Su partida fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y generó expresiones de pesar en el ámbito cultural y artístico.
José Manuel Andrada Márquez nació el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires. Sus primeros pasos como profesional se dieron en el teatro independiente de la década de 1970, donde asumió roles en obras como La batalla de José Luna y Lejos de aquí.
Tras consolidarse en las tablas, migró a la televisión y al cine, construyendo una trayectoria extensa. Entre sus trabajos televisivos están Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.
En cine participó en títulos como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta.
Su versatilidad le permitió transitar géneros y formatos diversos, con credibilidad y persistencia en cada rol que asumió.
La escena que inmortalizó
Quizás su paso más recordado por el público común —y por generaciones que no lo conocieron en otros trabajos— fue su aparición en Los Simuladores, donde interpretó al personaje Velasco. En esa ficción, protagonizó junto con Martín Seefeld una escena emblemática con una sola línea: “¿No hay un piquito para mí?”. Esa frase cruzó pantallas y se convirtió en parte de la cultura popular.
La escena se transformó en un fenómeno viral, incluso antes de la existencia de los fenómenos virales en redes sociales, convocando la memoria colectiva de una serie de culto.
Federico D’Elía, miembro del elenco, reveló que esa escena tuvo detrás un casting fortuito y una decisión creativa que terminó redefiniendo el recuerdo de la serie.
En entrevistas posteriores, Andrada reconocía con cierta humildad el peso de esa escena en su legado: un momento breve que trascendió el episodio mismo para quedarse con el público.
Reconocimientos y homenajes
En 2010, Andrada fue distinguido con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.
Ese reconocimiento oficial lo puso en un lugar destacado entre sus colegas, como actor de larga data que supo atravesar varias décadas de transformaciones culturales.
Tras su muerte, la Asociación Argentina de Actores emitió sendos mensajes de pesar, reconociendo su aporte artístico y su presencia constante en el medio.
Las redes sociales y los portales de cultura se llenaron rápidamente de recuerdos, anécdotas personales y fragmentos de sus trabajos.
