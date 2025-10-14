Murió D'Angelo: ícono del neo soul y ganador del Grammy

La música soul está de luto. Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, murió este lunes 14 de octubre a los 51 años, según informó su familia. El artista, ícono del neo soul y ganador de múltiples premios GRAMMY, luchaba en privado contra un cáncer de páncreas.
El comunicado de su entorno fue tan emotivo como su obra: “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida… Nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer ha sido llamado a casa”.
Su disco Voodoo marcó un antes y un después en el R&B de los años 2000.
El arquitecto del neo soul
Nacido en Richmond, Virginia, en 1974, D'Angelo irrumpió en la escena con Brown Sugar (1995), un álbum que combinaba funk, R&B y gospel con un groove suave y orgánico. Con canciones como “Lady”, redefinió el sonido del soul para una nueva generación.
Pero fue Voodoo (2000), con su inconfundible “Untitled (How Does It Feel)”, el disco que lo elevó a la categoría de genio. Grabado con una sensibilidad jazzera, ganó un GRAMMY y lo convirtió en una figura de culto.
Ícono del neo soul, fue uno de los artistas más influyentes de su generación.
Un regreso esperado y aclamado
Durante más de una década, D’Angelo se mantuvo alejado del foco mediático. Problemas personales y una necesidad de preservar su integridad artística lo alejaron de los escenarios. Pero en 2014 volvió con Black Messiah, un disco poderoso, socialmente comprometido y musicalmente sofisticado, que lo hizo merecedor de dos nuevos GRAMMY.
La crítica lo celebró por su vigencia y su capacidad de conmover sin fórmulas comerciales. La comunidad musical volvió a abrazarlo como el mesías del soul contemporáneo.
Legado inmortal
D'Angelo fue una figura esquiva y mística. Nunca se entregó al mercado ni a las modas, pero su influencia se extendió a artistas como Erykah Badu, Questlove, Alicia Keys y Frank Ocean. Su música cruzó generaciones con una sensibilidad única, impregnada de espiritualidad y honestidad.
Murió en silencio, como vivió gran parte de su carrera. Pero el eco de su voz, su piano y su estilo vivirá en cada artista que se atreva a hacer soul con el corazón en carne viva.
