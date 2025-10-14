#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
A los 51 años

Murió D'Angelo: ícono del neo soul y ganador del Grammy

El cantante estadounidense falleció tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Reconocido por reinventar el R&B en los años ‘90, su legado quedó sellado con discos como Voodoo y Black Messiah.

D'Angelo murió este lunes a los 51 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas.
 17:23
Por: 

La música soul está de luto. Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, murió este lunes 14 de octubre a los 51 años, según informó su familia. El artista, ícono del neo soul y ganador de múltiples premios GRAMMY, luchaba en privado contra un cáncer de páncreas.

El comunicado de su entorno fue tan emotivo como su obra: “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida… Nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer ha sido llamado a casa”.

Su disco Voodoo marcó un antes y un después en el R&B de los años 2000.Su disco Voodoo marcó un antes y un después en el R&B de los años 2000.

El arquitecto del neo soul

Nacido en Richmond, Virginia, en 1974, D'Angelo irrumpió en la escena con Brown Sugar (1995), un álbum que combinaba funk, R&B y gospel con un groove suave y orgánico. Con canciones como “Lady”, redefinió el sonido del soul para una nueva generación.

Pero fue Voodoo (2000), con su inconfundible “Untitled (How Does It Feel)”, el disco que lo elevó a la categoría de genio. Grabado con una sensibilidad jazzera, ganó un GRAMMY y lo convirtió en una figura de culto.

Ícono del neo soul, fue uno de los artistas más influyentes de su generación.Ícono del neo soul, fue uno de los artistas más influyentes de su generación.

Un regreso esperado y aclamado

Durante más de una década, D’Angelo se mantuvo alejado del foco mediático. Problemas personales y una necesidad de preservar su integridad artística lo alejaron de los escenarios. Pero en 2014 volvió con Black Messiah, un disco poderoso, socialmente comprometido y musicalmente sofisticado, que lo hizo merecedor de dos nuevos GRAMMY.

La crítica lo celebró por su vigencia y su capacidad de conmover sin fórmulas comerciales. La comunidad musical volvió a abrazarlo como el mesías del soul contemporáneo.

Legado inmortal

D'Angelo fue una figura esquiva y mística. Nunca se entregó al mercado ni a las modas, pero su influencia se extendió a artistas como Erykah Badu, Questlove, Alicia Keys y Frank Ocean. Su música cruzó generaciones con una sensibilidad única, impregnada de espiritualidad y honestidad.

Murió en silencio, como vivió gran parte de su carrera. Pero el eco de su voz, su piano y su estilo vivirá en cada artista que se atreva a hacer soul con el corazón en carne viva.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Estados Unidos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro