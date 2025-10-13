Harlem Festival: riffs, beats y muchas cosas por decir
Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Bergarabat, Santiago Motorizado y Winona Riders le pusieron rock al encuentro de la Estación Belgrano, mientras que C.R.O, Silvestre y La Naranja y Cardellino trajeron sonidos renovadores. Chita, Olivia Wald y Luz Gaggi mostraron la potencia de nuevas propuestas femeninas, miemtras que Cinturón de Bonadeo y Malta Caramelo representaron a la ciudad.
Bersuit Vergarabat llevando en alto el pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo en tono confesional: dos postales de la segunda jornada. Fotos: Carollina Niklison
La jornada dominical del festival santafesino ya afianzado en la grilla nacional comenzó nuevamente por la siesta, de la mano de Malta Caramelo. Los capitaneado por Francisca Mantese (con remera de los holandeses de Epica) salieron con sacos y camperas de cuero a la tarde soleada y ventosa. “Panchi”, para los amigos (que venció su bajo perfil para caminar la pasarela) anunció una de “La extraña sensación”: era “La cuenta”.
“Este es el segundo adelanto de nuestro próximo disco, que va a salir muy pronto, y se llama ‘Súper 8’”, anunció la cantante, con el videoclip dirigido por su hermana Emilia en la pantalla. Agradecieron al público el bajista Gerónimo Zuvela (Zuvege) y violero Lucio García Ferrer, e invitaron a Cacho (Alejo) de Láser Flip, devolviendo la gentileza del día anterior, antes de “Soñé canciones para vos”.
Beat y sintes acompañaron una letra que hablaba de “anestesia y luz azul”, con Gero usando tarjetas Sube como púas; “Eso es un poco de lo que se va a venir”, contó Mantese. “Emily” fugó en el solo de guitarra de Lisandro Echarren, parte de la formación que completaron Ignacio Juárez batería y Ara Dobler como corista invitada.
Chita salió en el escenario Indoor, en su tercera visita al festival, hoy como una artista madura, con una propuesta artística más redonda; plena de atractivo escénico. Foto: IAA
Chica de oro
Sin pedir permiso, Chita (Francisca Gil) salió en el escenario Indoor, en su tercera visita al festival, hoy como una artista madura, con una propuesta artística más redonda; plena de atractivo escénico, con sus movimientos gráciles en su escueto atuendo (remera, body de lencería una camisa como minifalda y medias de red).
Como en el Lollapalooza, arrancó con “Lo que hace conmigo”, secundada por un trío de guitarra, bajo y batería (más secuencias). Siguió con “Entre los dos” y “Lo que quieras”, y levantó los BPM con “Dwele”.
“Aguja” arrancó densa y creció como de los puntos altos y rockeros del set. Se puso más electrónica en “No hay manera”; se calzó las gafas oscuras para la ibérica “Sola”, y encaró “No fue”, tema que creó con su novio, el hoy estelar Ca7riel.
“Siempre es un placer estar en el Harlem, nos vemos la próxima”, saludó. Enganchó “Atelier” y “Tal vez”, con poses sugestivas (es atractiva, lo sabe y lo administra). Se empoderó en la bailable “Mi decisión”, y se despidió sufriendo por amor con “Maldito mío”, haciendo una reverencia de dama antigua como en el juego de La Solterona.
Despechada
En top, mangas y culotte y botas de cuero salió Olivia Wald al sol con cuarteto de guitarra, bajo. batería y teclado, entrando a “Cuerpo” sobre la pasarela, siguiendo con “Paladar” (“Me gustas más cuando me ignoras”), con inflexiones vocales entre el trap y el R&B.
“Gracias por recibirme”, agradeció, antes de “¿Qué vas a hacer hoy?”, compartiendo el groove con el bajista. “Hay una persona muy especial que ustedes vinieron a ver, me tomé el atrevimiento de invitarlo”: ahí salió Cardellino (nombre de pila Javier) a compartir tablas en “100 mil metros”. “Nos vemos en el Movistar Arena”, lo despidió.
“Me gusta hacer canciones despechadas, aunque esté enamorada”, aclaró antes “Temporada de canciones tristes”. De ahí se fue a “La sangre”, con la armonía de “Creep” en el estribillo y un solo de guitarra. Siguió el romanticismo en “Corazón”, y llamó al “invitado que viajo de Costa Rica para este show”: era Kendall Peña, con el que compartieron “Vacío emocional”. Un arpegio en la guitarra y la voz de Rusherking en pista convocaron a “En la cara”; se despidió. se dejando a la banda terminar el tema.
Desde el altar
La ascendente Luz Gaggi, telonera de Paul McCartney y parte del último Lollapalooza, abrió su set con “Todas estas bitches” y “Altar”, mostrando sus capacidades vocales. “Que lindo tocar en vivo”, reflexionó. “Se vendrá un nuevo disco, pero hay letras de ‘Altar’ que me representan. Me siento abrazada por mi yo del pasado”. Fue a “Pierdo el amor”, con su estilo soul-flamenco. “Hace muy poco estrené el primer tema del nuevo disco, ‘Avión a Madrid’: este es el debut en vivo”, anunció.
En el Alternativo, los Winona Riders rockeaban para los fans, homenajeando a The Jesus and Mary Chain. En ese momento Gaggi versionaba a solas con el piano “Billie Jean” (Michael Jackson) y“La tortura” (Alejandro Sanz-Shakira) en una rendición “aflamencá”. “Me enamoré de un tal Valentino, un poco me ghosteó”. “Terrible gil” le contestaron, antes de que toque el aire de bolero que lleva el nombre del muchacho.
Contó que “Nunca” es un rezo “por los que no están y ya no podremos hacer cosas con ellos” antes de interpretarla, y terminó emocionada. Abordó su relectura de “El farsante de Ozuna”, y eligió el funk de “Animales” y “No lo pienses más” para irse. Hubo una más: “Quiero a los trolos (sic) que están habitando el lugar”, pidió para “Ángeles griegos”.
Santiago Motorizado llegó para presentar su disco “El retorno”, sin dejar de hacer algunas canciones de Él Mató. Foto: Carolina Niklison
Jugador platense
Santiago Motorizado llegó para presentar su disco “El retorno”, ya afianzado en su faceta solista, en campera y pantalón de fútbol (es reconocido jugador amateur) activó su concierto con “Camino de piedras” y “Polvo de estrellas”. “Es re temprano, ayer fuimos a La Grieta a festejar el cumple del maestro (su bajista), pero ahora estamos hechos polvo”
Prosiguió con “Google Maps” y “El último sereno” (de El Mató a un Policía Motorizado, su banda madre), y anunció “una canción muy triste: ‘Mil derrotas’”, a la que siguió “Oh Dana”.
Paró “Pienso en vos” para aclarar que “Hechizo del tiempo” es “El día de la marmota”. Teclado abrió “Jazmín chino” de 107 Faunos, uno de esos midtempos donde se siente tan cómodo. Repasó “la historia de un muchacho al que le decían gomoso, y antes decirse les dijo: “Ustedes son los gomosos y las gomosas de alguien’”: venía “El gomoso”
Beat electrónico cuaternario trajo “La revolución”, creciendo en intensidad en el estribillo. “Amor en el cine”, tras su despegue discreto, se convirtió en uno de esos uptempos indie que trae desde El Mató. “¿Quieren más? Nos tenemos que ir”. Lo dejaron solo, y encaró una versión íntima a voz y guitarra de “El tesoro”, clásico de El Mató.
“Tengo un sueño y lo quiero cumplir: cuando dice ‘Santa Fe’ nos enloquecemos”. Lo concretó con un pedacito de “You Are So Beautiful”, de Billy Preston, con el sonido del piano Fender Rhodes de aquel amigo de The Beatles.
En el tercer escenario ya había comenzado Zell, con un trap denso de DJ set, AutoTune y golpes de graves, con una voz de apoyo.
Silvestre y La Naranja, con sus canciones entradoras y su carismático y fachero cantante Justo Fernández Madero, trajo las canciones de “Alter ego”, su nuevo disco. Foto: Carolina Niklison
Onda positiva
Dentro de la nave arrancaba Silvestre y La Naranja, con sus canciones entradoras y su carismático y fachero cantante Justo Fernández Madero (camisa de jean con cuatro botones desprendidos, hay para mostrar). Abrieron con “Puerta del sol”, “Supersticiones” y “Nunca te calmes”. Tras el saludo de rigor, llegó la sensible “Prisionero perfecto”.
“Ustedes todo lo que está bien”, dijo no por demagogia, sino porque venía “Sos todo lo que está bien”, seguida de “Hechizao”, R&B clásico con falsetes, con levantada de rock y solo de guitarra.
Sacamos nuestro último disco ‘Alter ego’, la siguiente canción es una de las primeras que salió, y una de nuestras favoritas: “Océano’”.
“Amores callejeros” tuvo lucimiento de los vientos, y “El instinto” creció en las líneas guitarrísticas de Francisco Nicholson (con su camisa bordada) sobre el piano, para levantada final de los bronces. Sobre el mismo ritmo funky llegó “Tu veneno”. El adiós fue bien arriba, con “Fiebre atemporal”, y unos cuantos saltando frente al escenario.
Daniel Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati volvieron a poner en palabras sentires de la realidad, al frente de Bersuit Vergarabat. Foto: Carolina Niklison
Vigentes
Los veteranos de Bersuit Vergarabat subieron el promedio de edad de los escenarios, enfundados en elegantes pijamas escoceses (el bajista Pepe Céspedes se mantiene fiel al cuadrillé). Largaron con “El gordo motoneta” y la españolísima “La del toro”. Dani Suárez pidió clave de candombe para “Desconexión sideral”, que compartió con el Cóndor Sbarbati y Juan Subirá.
Fue Juan quien desde su teclado envolvió la voz de Suárez en “La soledad” (con referencia a “Yendo de la cama al living” de Charly). “Yo tomo” trajo el primer bailongo del ocaso, que continuó en “Toco y me voy”, con imágenes de Diego Maradona en la pantalla y guitarrista Nano Campoliete sumando su voz. “Diego, Diego” corearon desde abajo; “Eterno”, contestó Suárez.
“Perro amor explota” nació tanguero, con Campoliete en acordeón y Subirá tirando sintes; “muerde la yugular”, entonó el recientemente casado Sbarbati (con la periodista Yamila Segovia).
Ahí mismo pegaron “El tiempo no para”, la composición del brasileño Cazuza que hicieron conocida en estas tierras, donde todavía tiene sentido lo de “yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades”, con un solo de Juan Bruno en las seis cuerdas y Dani dejándolo todo en el final.
Subirá hizo una dedicatoria para Madres y Abuelas de Plaza de Mayo antes de “Vuelos”, con el pañuelo en el fondo del escenario y un “nunca más” en el cierre. Para las madres en general llegó “Cuatro vientos”, que hicieron para la tira televisiva “Señores papis” (cuando se producía ficción en los canales abiertos) con solo slide de Nano; las cámaras tomaron a una madre y un hijo abrazados, emocionados.
“El viejo de arriba” fue un viaje a las peñas universitarias del turbulento 2001, en los tiempos de “De la cabeza”; pero en la pantalla se vieron secuencias animadas de la niña (hoy mujer) de la portada de “Hijos del culo”, álbum que está celebrando 25 años (la fiesta será elx24 de noviembre en el Movistar Arena).
Llamaron invitados para bajo y batería, y el baterista Carlos Martín se sumó en las voces para encarar “Sr. Cobranza”, el hit de Las Manos de Filippi” que supieron consagrar (Martín iba a grabarla en un momento, contó Cordera hace poco). Ahí estalló el cantito de “El que no salta votó a Milei”. “Te equivocaste, Peluca, ya estás afuera”, bramó Suárez, y con la misma formación anunciaron el estallido con “Se viene”, con ymágenes incendios forestales y represión policial.
El reloj amenazaba convertirlos en calabaza, pero hubo tiempo para responder el pedido y seguir con “La bolsa”, haciendo los cantantes el pasito característico. Con la guitarra española de Nano llegó la última: “Negra murguera”, con las voces multiplicándose como en un tablado de La Teja o Malvín.
Cardellino llegó con su fusión de géneros, al frente de una banda nutrida en la que se destaca el baterista Sergio Verdinelli. Foto: Carolina Niklison
Polifacético
Siguiendo en el universo uruguayo, Cardellino (remera sin mangas, gorra, bigote, aire de camionero de película estadounidese) trajo su propuesta de banda ampliada, con percusión, coros femeninos y él mismo en segunda guitarra. Invitó a Giuliana Piccioni, representante santafesina en La Voz Argentina (hija de artistas: la cantante Itatí Barrionuevo y el percusionista José Piccioni), en el día de su cumpleaños; para compartir “¿Quién pudiera?”.
“¿Están para una cumbiecita?”, presentó “Medicina natural”. “Estamos en Santa Fe, no podíamos no hacer una cumbia”.
Pasó “Una luz”, y “Niño eterno”: “Tema nuevo, medio housero”, lo presentó. Preguntó su estaban de acuerdo con hacer “Calma”, pero se fue a un funk para adelante con guitarras a lo Nile Rodgers a cargo de Benja López Barrios. Fue a “Coltrane”, con la corista (que reemplaza a Carlota Urdiales, quien lo grabó) compartiendo el frente de escenario y tirando filigranas-
Se colgó la viola para hacer “uno de los primeros”: “Calma”. Con el argumento del calor desnudo su torso tatuado, para emoción de parte del público. “Interpretó “Lunar” con falsetes afilados; destacó a López Barrios y al reconocido Sergio Verdinelli en la batería (elige bien, él fue alumno de Osvaldo Fatorusso en los parches).
Después de “Conversaciones con el techo” se puso de nuevo la camiseta: “Me tengo que cuidar, en cuatro días tenemos Movistar Arena”. En el final pasaron “Meteoritos” y “90’s” (con cita a “Everybody” de los Backstreet Boys).
Juan Germán “Piti” Fernández brindando con los presentes en el show de Las Pastillas del Abuelo, el número central de la segunda noche. Foto: Carolina Niklison
Espacio de rock
Una base de rocanrol con la sección se vientos al frente marcó el comienzo de set de Las Pastillas del Abuelo, con Juan Germán “Piti” Fernández tripulando la nave en “Ama a quien llora por ti”, con solo de piano de Alejandro Mondelo.
“Buenos augurios. Buenas noches” saludó el cantante, dando paso a “La creatividad”, con imágenes del grupo en La Habana, andando en Coco Taxi, y solo de saxo de Joel Barbeito. “Rompecabezas de amor” vino con un tempo cansino, sobre bajo de reggae de Santiago Bogisich, con Piti tocando la armónica antes de entonar “Te me metiste en la piel / Me sobornaste la razón / Con caricias de alto nivel / Domesticás hasta un león”.
En plan country llegó “Historias”, con solos de trompeta y trombón (Leandro Loos); luego “Inercia” (“la sangre de Cristo llorando en tu boca”), con armonía de las guitarras de Diego “Bochi” Bozzalla y Fernando Vecchio. El bajo jazzístico disparó la neoswinguera “¿Me juego el corazón?”.
“Para subir, decía el filósofo Carlos Castro, hay que bajar”, comentó Piti, llamando a “Amar y envejecer”: muy coreada, con solos de Bochi y Joel.
Mondelo amagó una balada, pero fueron para el lado de reggae en “Loco por volverla a ver”, que volvió a mutar en rock coreable, con imágenes de fondo de una grabación con Emma Noir de Ke Personajes.
“Interpretación” elevó la intensidad, “dedicado a Valentín, a toda su familia y todos los que no están”. El Diego volvió a gambetear en la pantalla, cuando encararon “¿Qué es Dios?”, con sus versos viralizados (“Y Jesús dijo: Me voy / De tácticas, ya no hablo / Pero un consejo les doy / La pelota siempre al diez / Que ocurrirá otro milagro”) con otro solo de Bozzalla. Fernández le dio las gracias a Alberto Sueiro, el poeta y taxista que les pasó el texto que se convirtió en la letra.
El segmento siguió con “El favor” y “Tantas escaleras”, con solo de Vecchio.
“Bien Harlem, un éxito toso esto. Habrá que repetirlo. Ahora hay que festejar que existan estos espacios”, celebró el frontman antes de “¿Qué hago yo esperando un puto as?”, con sus Aires de chacarera y las infaltables pelotas inflables, que se sumaron al agite de la canción. Ahí empezó el segmento final del show, con “Enano” y el baterista Juan Comas cantando los golpes, al tiempo en que Vecchio solo con tapping de Vecchio.
Fumando un pucho en confianza, Piti abordó “Vuelta de tuerca”, con una de sus imágenes más logradas: “Y morirá así mi querido mister Hyde / y triunfará Sherlock Holmes, / metiéndome la desgracia donde / Papillón guardaba plata”.
Una furia rockera levantó en “¿Qué pretendo no saber?”, con (las dos únicas, en este caso) banderas rockeras flameando. Vino un primer saludo, pero les pidieron más y así llegó la electrotanguera “Ojos de dragón!”. La última en serio fue “Viejo Karma!”, con solo final de Bochi, con Piti envuelto en el pabellón nacional.
Cinturón de Bonadeo fue la propuesta santafesina encargada de cerrar el escenario Alternativo. Foto: Carolina Niklison
Gustos caros
Los santafesinos de Cinturón de Bonadeo invitaban a su trip de sintes y batería, mientras imágenes de mar bravío y sólo una consola al costado del escenario recibieron a C.R.O (nombre artístico del neuquino Tomás Manuel Campos), a solas en el escenario, en camisa y pantalón vinílicos símil cuero; cubierto por gorrita y gafas.
Abrió con “Conexiones” y “Money”, separadas por el sonido de una escopeta recambiando cartucho. Siguió con “Ella es una G” y la “BZRP Music Sessions #29”. Dólares en la pantalla anticiparon “Metido en los verdes”, que remató con unos tiros. “El tema que sigue, a ver si alguien lo conoce. Se llama ‘Ocaso’”, y la voz de Bhavi se sumó desde la pista, que se fue en fade out.
C.R.O trajo trap vieja escuela, muchos temas creados junto a figuras como Duki, Bhavi Ysy A o Neo Pistea. Foto: Carolina Niklison
Se sumó un guitarrista para “Ciudad gris”, y se quedó para hacer las líneas que dan identidad a “Solo”. Repitió su mantra de que “Esto no es música, es droga” antes de seguir con “Ruinas” y “Cuando cae la noche”.
Se apagaron las luces, y comenzó a armarse un enorme murciélago inflable, mientras sonaba como separador “GOAT” (Bardero$, Homer el Mero Mero & C.R.O). Salió solo de nuevo, a saltar con “Tony Montana”. “¿Hay algún ‘Hijo de la noche acá’?, preguntó, y se metió en su feat con Duki e Ysy A. Pasó por “Diamante en bruto” y afirmó: “¿Ya nos vamos? Todavía no”.
Fue a “Harakiri”, otra creación junto a Duki sobre gustos caros adquiridos: “ Me destapé otro Moët / Mi perra viste de Chanel / Estamo’ fresco’, estamo’ bien / Muchos billete’ de 100”; y de ahí a “Tumbando el club”, en la que colaboró con Neo Pistea”
El cierre fue con “Keta”, con el guitarrista, entre humo y papelitos, sintetizando muchos tópicos de su lírica: “No me diga’ nada, Keta, polvo de hada / Dame to’ el dinero, quiero mi caché / Tu puta me ama, chico, ya lo sé / Esta vida de mierda, ya me mediqué”.
El cierre de la jornada quedó q cargo de los DJ Chapa & Castelo, que pasaron del escenario Outdoor al Indoor; otros coparon El Galpón, donde se celebró la fiesta Picheo 808. El fantasma del lunes flotaba sobre la Estación Belgrano, pero algunos lo espantaron bailando, soñando con un próximo Harlem.
