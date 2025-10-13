Día 2

Harlem Festival: riffs, beats y muchas cosas por decir

Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Bergarabat, Santiago Motorizado y Winona Riders le pusieron rock al encuentro de la Estación Belgrano, mientras que C.R.O, Silvestre y La Naranja y Cardellino trajeron sonidos renovadores. Chita, Olivia Wald y Luz Gaggi mostraron la potencia de nuevas propuestas femeninas, miemtras que Cinturón de Bonadeo y Malta Caramelo representaron a la ciudad.