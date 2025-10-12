Harlem Festival: del rock al RKT, todas las pasiones populares
No Te Va Gustar y La Joaqui fueron números centrales de una grilla que sumó a Fabiana Cantilo, Dante Spinetta, Louta, Zoe Gotusso, Estelares, Zeballos, Tussiwarriors, Blair y los locales de Cabezones y Láser Flip, en una grilla que, de la siesta a la medianoche, pasó por todos los climas (sonoros y térmicos).
Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar y Joaquinha Lerena de la Riva, La Joaqui, se llevaron todas las miradas. Foto: Carolina Niklison
14:53
La primera jornada del Harlem Festival arrancó bajo un sol veraniego, de la mano de los santafesinos Láser Flip en el escenario Outdoor, con su propuesta indie-electropop, entre otras influencias. “Qué sed”, afirmo el cantante y guitarrista Alejo Ruiz de Azúa; “Esta lindo para tomar un Gancia”, respondió un sample antes de” Maldita decencia”, el tema más ganchero del set
El otro cantante y guitarrista, Pablo Segundo Guastavino, destacó que estaban presentando el nuevo álbum (“808”), salido hace un mes, y repasando canciones anteriores (completan la formación Vito Baialardo en bajo y Lucas Díaz Hernández en batería). Antes del final invitaron a Francisca Mantese, vocalista de Malta Caramelo, para “Si esto sigue así”, una de las nuevas.
Mediterránea
Mientras terminaban ya sonaba en el alternativo la propuesta hard rock de la polifacética Daniela Milagros, de corsé, lentejuelas, botas y pelo larguísimo bajo el áspero sol, con su potente versión de “Psycho Killer” de Talking Heads. Pero enseguida comenzó Un Muerto Más en el Indoor: el proyecto solista de un Guido Carmona romántico, con una herida en el corazón de su musculosa y un teléfono de línea en medio del escenario. Con un groove sostenido en la banda, apoyado en la corista/tecladista y un violinista.
Pasó por “Puente”, levantó con “Liberen al Pity”, rap intenso sobre la base de “Una vela” de Intoxicados y la explosión de la guitarra. Fue a “Monstruo” (“Hay un loco en la Casa Rosada”, agregó”) y comentó: “Este tema se llama ‘Quereme’, es para que me quieran”, con dembow dancehallero y feeling salsero.
Una intro de violín trajo “Amor de verano”, con un mix de Calamaro y El Plan de la Mariposa; redobló la apuesta con “Frutillas con crema” y lo terminaron sacando “muerto” mientras de fondo sonaba el “Invierno” de Vivaldi por la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de San Petersburgo.
El show de Agustín Zeballos (conocido por su apellido a secas) abrió con unas palabras del inconfundible Eduardo Galeano. “Manito arriba” dijo el rapero rapado uruguayo de camisa y bermudas, sobre base de batería guitarra y pistas. Abrió el set con “Vendido”, “Asimetría”, “Después de antes” y “Cuando te vi”. “Les agradezco que estén ahí muriéndose de calor”, arrimó al desafiar la pasarela.
“A ver si esta la conocen”, tiró antes de entrarle al hit “Piel”, seguido en la misma onda slow por “Nadir”. Cayó “uno de mis temas favoritos de hacer en vivo, con más sentimiento”: “Bulshit 2”, un manifiesto de autenticidad contra las opciones de éxito (“Cuando muera, que mi tumba sea una parrilla”). Se puso más gansta rap con “Debe ser feo”, siguiendo con “Lealtad” y “Dando vueltas”, y cerrando con “T&K”.
Fue el turno, bajo techo, de la cordobesa Zoe Gotusso, ya con una audiencia nutrida. Jugando de local, con botas y pantalones de montar con tajos en la entrepierna (ideales para el día de calor), abrió con una renovada versión de “Cuarto creciente”, “Carta para no llorar”, que hiciera junto a El Kuelgue y “No hay nadie como tú” (reinterpretación bossa de “Only you”)
En simultáneo tocaba la ascendente Blair, presentando su disco “Bar Scorpio”. De vestido blanco de Mina Murray, golpeó con temas como “Rabia del corazón”.
Gotusso subió su electricidad con “Mi primer día triste”, y volvió a bajar con la bossa “María”, recibiendo una ovación en el final. Jugó con el camarógrafo que la tomó con la nave de la Estación de fondo, con una Zoe gigante y múltiple (alguna referencia a “El triunfo de la voluntad” de Leni Riefenstahl), al comenzar con “Desnuda”. Comento que era un formato especial para este show, con Guido Moretti en teclados y Paco Leiva en guitarra. Se fue a “Amor loco”, la que hiciera junto a Emmanuel Horvilleur”.
Retomó otra colaboración, cuanto encaró el silbido alegre de “Ayer te vi”, que compartiera con Louta, rematada en un solo de Leiva. “Hubiera charlado un montón”, dijo ante el acotado tiempo, antes de liquidar el asunto con “Ganas”. Enseguida Blair hacía lo propio guitarra en mano, con “Nunca lo van a entender”, bien punk.
Fabiana Cantilo (enyesada por accidente doméstico) se sobrepuso a algunos problemas técnicos para brindar un show emotivo y conversado. Foto: Carolina Niklison
Tarde accidentada
Fabiana Cantilo salió al solcito de la tarde entre ritmos tribales, enfundada en cuero y red, con un mullet ochentoso (un poco a lo Bowie) y un yeso en la mano izquierda. Largaron con “Coma”, pararon y arrancaron de nuevo por problemas de monitoreo que generaron alguna tensión; de todos modos, siguieron con “Una tregua”. “Traeme una banqueta”, pidió Fabiana, y mientras cantaba “Mago en prosa” inspeccionaba su set de efectos y consola de voz, donde parecía estar el problema.
Encaró una relectura con intro afro de “Fue amor”, bailando como chamana en la pasarela. “Les manda saludos Fito”, acotó sobre el homenajeado.
“No puedo tocar porque me caí buscando al gato” explicó sobre el yeso, antes de “Ya fue (nos vemos luego)”. Se fue hacia “Fly Away From Here” de Aerosmith, con especiales lucimientos de Cay Gutierrez (director musical) en piano, Marisa Mere en la segunda voz y Sergio Pérez en la guitarra.
“Nadie sabe nada”, siguió renegando; “Van a cantar esta que seguro les gusta”, derivó hacia “Nada es para siempre” (“por suerte”, acotó). “Llora ella, es una cosa tierna”, dijo de una espectadora, en su show paralelo de comentarios”.
Llegó “Algo mejor”, bien blusera: siguió el baterista Silvio Ottolini, porque por lo general la batería la toca ella, pero con yeso no se puede. Mere tomó la pasarela para improvisar sus “ad libs” y sus coloraturas, con un solo de Andrés Dulcet en el bajo. “Mary Poppins y el deshollinador” tuvo a Fabiana y Marisa en coreo compartida sobre el solo del violero.
“Vamos a cantar una canción para las mujeres, que últimamente se les da por descuartizarlas. Ahora no, siempre”. Ahí encararon las dos damas más el tecladista “Canción sin miedo”, de la mexicana Vivir Quintana. Tras la presentación de los músicos, el adiós fue con “Mi enfermedad”, el clásico de Andrés Calamaro que Cantilo hizo propio hace años.
Dante Spinetta apostó por el funk elaborado, al frente de una banda impecable. Foto: Carolina Niklison
Dante Spinetta (de piluso con tiras) arrancó sin esperar, escoltado por Matías Rada en la guitarra, él mismo tocando la PRS verde de los últimos años, secundado por una banda eficiente con vientos y teclados. Llevó sus canciones para una exploración del groove de la banda, con Rada solo de talk box.
Entre otras pasaron “El lado oscuro del corazón”, “Sudaka”, “Aves”, “Coolo” (clásico deIllya Kuryaki and the Valderramas) y “Funk Warrior”, terminando para menos gente que la que comenzó el show.
Para ese entonces unos Tussiwarriors enmascarados hacían explotar el escenario Alternativo a puro DJ set y AutoTune, con el polémico “A pelo” y su apología del no uso de preservativos”: “Gracias por estar acá, los del escenario principal son todos putos”, provocaron.
Manuel Moretti, con muchas ganas de contar cómo compuso cada uno de los éxitos de Estelares, con lugar para las nuevas. Foto: Carolina Niklison
Ganas de contar
En las antípodas del predio, Manuel Moretti (con remera de Don Cornelio y la Zona), Víctor Bertamoni, Pali Silvera y compaña habían salido a defender las canciones de Estelares, empezando por “Doce chicharras”. Y “Solo por hoy (chica oriental”.
“Yo tenía un tango, se lo pase a la orquesta y quedó un folk rock, pero tiene melodía y armonía de tango: se llama ‘Melancolía’” contó el frontman en la pasarela, de la que casi nunca se retiró. “Editamos nuestro décimo disco de estudio, ‘Los lobos’, y la canción que abre el disco es esta, ‘Alma en mí’”.
“En Corrientes y Lambaré se me ocurrió esta canción que milagrosamente entro en todas las hinchadas de fútbol”: “Ella dijo”, con la sinuosa guitarra de Victorio envolviendo las estrofas coreables
Habló de su remera y recordó a Palo Pandolfo (“escuchen Don Cornelio los más jovencitos”). Destacó que los dibujos de las pantallas eran de Juan Soto, su ilustrador desde “Sistema Nervioso Central”. Fueron a “Ríos de lava”, a “Ella”, que fue el primer adelantó del último disco, con su pista de vientos, y a otra reciente, “Emperifollada”
“Volvió a los clásicos con “Cristal” (que bien podría llegar a las canchas). “En 2012 escribí una canción dedicada a la universidad Nacional de La Plata. De ahí venimos: la educación es pública papá, y la salud también”. El tema fue “Rimbaud” con su melodía popular y sus referencias cultas (el propio Arthur Rimbaud, Jean Cocteau, Carlos Alonso, Antonio Berni y Paul Klee).
Siguieron con la densa y dramática “Alas rotas”, y encararon un nuevo estreno: “Roma”“Comíamos siempre arroz con agua, y esta canción nos dio arroz con pollo”: era “Aire”, otro de sus uptempos que suenan festivos, pero no lo son.
En su trip narrativo contó, antes de interpretarla que “Un día perfecto” la escribió haciendo lo segundo en la casa de su compadre, antes de tocarla y pasar a “Es el amor”
“En el 99 estaba roto, problemas serios, y escribí un himno emocional, afuera cerramos los seis con esta”: fue “El corazón sobre todo” con su referencia a “Under Pressure” de Queen, con la que cerraron su set de hits.
Louta, el alter ego de Jaime James, mostró canciones de su último disco y clásicos de sus comienzos. Foto: Carolina Niklison
Un distinto
Desde el Indoor ya llamaba Jaime James aka Louta de camisa de seda brillante blanca y pantalón estampado rosa. Estuvo acompañado por una banda electrónica y orgánica con multiinstrumentistas (guitarrista/bajistq/DJ; trompetista/fliscornista/flautista) y un sexteto mixto de bailarines; seguido permanentemente por una cámara Ronin con tres parejas de bailarines.
“El baile es una vida, la vida es baile también”, cantó en “Lo mejor de lo mejor”, de donde fue a “No te comas la peli”. “Amame” combinó el baile desenfrenado con el salsero sobre el tumbado del piano
A continuación, hubo un segmento performático, entre la danza de Pina Bausch y Fuerza Bruta, el grupo de su papá Dicky James, que se fusionó con un mix latino de “Satisfaction” de Benny Benassi. El silbido trajo “Ayer te vi”, pero no hubo reunión con Zoe (y la voz en pista sonó diferente), mientras Louta se ponía un gorrito.
“Todos con el celu” retomó la danza, frenética de sus comienzos con el DJ sumándose a saltar y cantar, yendo a “Enchastre” y “Abrir tu corazón”Pidió unos suspiros antes de contonearse para abrir “La forma de tus huesos”, con los bailarines de regreso
“Uacho” trajo la oscuridad del “Louta campeón”, sin la voz reconocible de Marilina Bertoldi. La explosión de papelitos llegó con “Ballena”, con su beat house/energy Dance, los vientos bramando y el ballet saltando como en Ibiza.
Fue al cierre con “Quereme” y terminó cantando “Palmeras” sentado al borde del escenario, sudado y feliz, mostrando la camiseta bajo la camisa abierta
Vientos charrúas: el carismático Denis Ramos (trombón y coros), junto Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor) y Martín Gil (trompeta y coros). Foto: Caro Niklison
Todos los hits
No Te Va Gustar salió a pelar la garra charrúa y mostrar que eran el número central de la velada. Lo hicieron con “Sin pena ni gloria”, “Cero a la izquierda”, “A las nueve” y “Comodín”, con los vientos al frente. Brancciari agradeció a la organización, a los que viajaron kilómetros y al público santafesino por recibirlos siempre; también prometió meter la mayor cantidad posible de canciones
Siguieron con “Tan lejos” y “Verte reír, con solo de trombón del carismático Denis Ramos, sobre el teclado reggae de Francisco Nasser. Una línea de bajo de Guzmán Silvera anticipó “Pensar”, de donde fueron a “El camino”, con su solo de teclado.
Emiliano Brancciari anunció el lanzamiento de un próximo disco para enero, recién terminado, y se colgó la acústica. Unos versos de “Cómo le digo” de Rodrigo anticiparon “Ese maldito momento”; curiosamente fue el momento festivalero de las pelotas inflables sobre el público. Una intro mexicana abrió la folk “Los villanos”, tan actual en la Argentina de hoy. De ahí se trasladaron al tempo de balada bossa de “Paranoia”. Pasaron a “El error” y volvió el clima reggae para “No te imaginas”, con solo de Pablo Coniberti en la guitarra. Ahí desembarcó Al vacío, el primer gran hit de la banda, con su gran letra de despecho.
Llegaron a “Venganza”, la postura de la banda sobre la violencia de género. Abrió en el bajo para explotar en guitarra y vientos y en el redoble de la batería. Nicki Nicole apareció grabada desde la pantalla (y desde otra etapa de su carrera) para su segmento, en uno de los grandes feats rioplatenses.
“Chau” trajo otro desengaño, con el mejor solo de Coniberti. En la misma tónica pasaron por “Prendido fuego” (un tema con algo de indie platense), cuando dijo “la luz roja se encendió”, el iluminador cumplió. Hubo una apertura dance para “Te voy a llevar”, pasando por "Todo un palo" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota antes del solo de Coniberti en la Firebird.
“No hay dolor” bajó un cambio, con el trompetista Martín Gil tomando la voz. Levantaron nuevamente con “Con el viento”, con su teclado a lo The B52's, que engancharon con “Fuera de control” y “No era cierto”, en un final bien arriba
La Joaqui con sus bailarinas, acompañando el contenido hot de sus letras. Foto: Carolina Niklison
Diva atrevida
Joaquinha Lerena de la Riva (La Joaqui para todos) salió entre ovaciones, con banda (sumando percusión de cumbia en vivo secuencia electrónica) y bailarines: de top (con la frase “La consentida de Dios”) y pantalón oversize blancos “con las letras RKT sobre las nalgas”.
Anduvo por “Turro”, con L-Gante grabado, perreando para la locura de los presentes. Pasó por “Pica”, grabado con El Noba, con imágenes de motos que hoy se leern de otra manera
Se dio un auto-chirlo (gritos en la masa) entre chispas y volutas de humo en “¿Y pa’ las guacha’ loca’?”, la que dice “Moviendo esa cola, mostrando media bombacha” y “Yo te voy a dar como nunca te han dao’”.
“Soy ‘más 30’ necesito recuperar un poco el pulmón”, respiró. “Es el primer show que doy después de creerme que mi música era un montón de cosas malas que la sociedad decía. Pero solo soy una pista de barrio romantizando su oscuridad para sobrevivir a ella”. Siguió con “Mission 08” (“A tu perro lo vuelvo mi gato”).
“Este es un ambiente complicado, interesado, cruel; y ustedes son lo único real que hay acá”, siguió en tono confesional. Para que no digan que promueve “el mal comportamiento” cantó dos canciones de amor: “Tu amor” y
Habló de su “canción favorita desde los seis años; el autor tiene 82 y me invitó a hacerla con él”: fue “Echarme al olvido”, de Humberto Pabón, que supo grabar con su Grupo Cañaveral.
César Andino de Cabezones, desafiando el frío y el viento que se levantó en el final de la jornada. Foto: Carolina Niklison
En ese momento un conjunto de valientes desafiaba el viento fresco que dejó la tormenta que no fue para arremolinarse en el Alternativo, donde Cabezones disparaba canciones como “Mi pequeña infinidad” o “Lucha de gigantes” (original de Nacha Pop).
Para entonces Joaquinha salió de la cumbia romántica para volver al RKT hardcore, con los bailarines a full, con “Terapia de choque”, “Chekate”, “Kitty” y “Pisando el Lambo”. “No sé cómo devolverles tanta generosidad. O tal vez sí, con ‘Dos besitos’”, anunciando el tema que hizo junto a Salastkbron y Gusty DJ.
Un bramido de moto, piano romántico y percusión dieron into a la apoteosis de “Butaquera” (creación junto a Alan Gómez y El Noba), entre papelitos metalizados: el final había llegado.
El cierre de la noche quedó en manos del DJ Mariano Mellino, para los que desafiaban la fresca y la tierra que levantaba el viento, mientras en el galpón se desarrolló la Fiesta Polenta en edición especial para el Harlem. Que ya calentaba sus motores para su segunda jornada
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.