Día 1

Harlem Festival: del rock al RKT, todas las pasiones populares

No Te Va Gustar y La Joaqui fueron números centrales de una grilla que sumó a Fabiana Cantilo, Dante Spinetta, Louta, Zoe Gotusso, Estelares, Zeballos, Tussiwarriors, Blair y los locales de Cabezones y Láser Flip, en una grilla que, de la siesta a la medianoche, pasó por todos los climas (sonoros y térmicos).