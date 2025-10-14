Murió Luis Pedro Toni, el histórico periodista de espectáculos argentino

El periodismo de espectáculos en Argentina está de duelo: a los 91 años, falleció Luis Pedro Toni, una figura emblemática que marcó una época con más de siete décadas de trayectoria en los medios. Reconocido por su labor en prestigiosos diarios como La Razón y programas icónicos como Nuevediario y Polémica en el bar, Toni fue un verdadero pionero en su rubro.
La noticia se dio a conocer este martes y luego fue confirmada por su hijo, Diego, quien informó que por decisión familiar no se realizará velatorio. Según trascendió, murió por causas naturales producto del desgaste lógico de su avanzada edad. En sus últimos años, había hecho pequeñas apariciones públicas y se mostraba interesado en continuar en contacto con el mundo del espectáculo
Adiós a un histórico de la farándula
La partida de Luis Pedro Toni deja un vacío en el ámbito de la cultura y la farándula argentina. Nacido en 1934, su carrera comenzó a temprana edad, convirtiéndose en un testigo privilegiado y narrador de los grandes sucesos del espectáculo nacional e internacional. Su estilo, siempre incisivo pero respetuoso, le ganó el respeto de colegas y la admiración del público.
Toni no solo se limitó a informar, sino que participó activamente en la construcción de los formatos que hoy son un clásico. Su presencia era habitual en las mesas de debate más calientes de la televisión, donde aportaba su mirada experta y una memoria prodigiosa para los datos históricos del mundo del arte.
A lo largo de su vasta carrera, Luis Pedro Toni dejó su impronta en diversos medios, demostrando una notable adaptabilidad a los cambios del periodismo:
Prensa escrita: fue una pluma destacada en el diario La Razón, una de las vidrieras más importantes del periodismo gráfico argentino.
Televisión: participó en la recordada edición de Nuevediario, uno de los noticieros más influyentes, y se consolidó como figura estable en Polémica en el bar, el histórico ciclo que lo catapultó a la masividad y donde se desempeñó como panelista durante distintas etapas. Además, tuvo participaciones actorales en filmes como Brigada explosiva (1986).
Radio: su voz también acompañó a los oyentes durante años, siendo uno de sus últimos trabajos la colaboración con Carlos Monti en el programa Bien Arriba por Radio 10.
Con más de 70 años dedicados a la profesión, Toni fue uno de los últimos referentes de una generación que forjó el periodismo de espectáculos moderno en Argentina. Su labor no solo se centró en la noticia frívola, sino en un análisis profundo de la industria cultural.
Su popularidad lo llevó también a participar de varias películas de renombre del cine nacional. Como actor, trabajó en películas como Los pilotos más locos del mundo (1988) y Brigada explosiva (1986), entre otros títulos.
Toni fue uno de los últimos referentes que forjó el periodismo de espectáculos moderno en Argentina.
Sin velatorio por deseo familiar
La noticia de su deceso fue dada a conocer por su hijo, Diego Toni, a medios especializados. El fallecimiento ocurrió a los 91 años y, de acuerdo con la voluntad de sus allegados, no se realizará velatorio. Esta decisión, comunicada por su familia, invita a recordar al periodista a través de su inmenso legado mediático.
Luis Pedro Toni se va dejando una escuela de profesionalismo y un ejemplo de longevidad periodística. Su partida marca el final de una era, pero su trabajo, que documentó y narró la vida de las estrellas por más de siete décadas, perdurará como un testimonio esencial de la historia del espectáculo argentino. La comunidad periodística y sus incontables seguidores despiden a un maestro que hizo de la farándula una noticia relevante.
