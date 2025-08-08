Adiós al comandante del Apolo 13: falleció Jim Lovell, leyenda de la NASA
Jim Lovell, el histórico astronauta que comandó la misión Apolo 13 y convirtió una crisis espacial en un regreso triunfal, murió a los 97 años en Lake Forest, Illinois. Su liderazgo y serenidad en una de las operaciones más críticas de la NASA lo consagraron como un ícono de la exploración espacial.
James A. Lovell Jr., nacido el 25 de marzo de 1928 en Cleveland, Ohio, fue uno de los astronautas más experimentados de su tiempo. Antes de comandar el Apolo 13, participó en misiones clave del programa Gemini —Gemini 7 y Gemini 12— y en el Apolo 8, la primera misión tripulada en orbitar la Luna.
Lovell acumuló más de 700 horas de vuelo en el espacio, cifra que lo colocó entre los astronautas con mayor trayectoria antes de la llegada de la era del transbordador.
El 11 de abril de 1970, el Apolo 13 despegó con destino a la Luna. Sin embargo, a casi 330 000 kilómetros de la Tierra, una explosión en un tanque de oxígeno truncó la misión. La famosa frase —que en realidad fue “Houston, we’ve had a problem”— se convirtió en símbolo de sangre fría y disciplina en medio de la adversidad.
Lovell, junto con Fred Haise y Jack Swigert, trabajó estrechamente con el equipo de control en Houston para improvisar soluciones técnicas y garantizar un regreso seguro. Tres días después, el 17 de abril, la cápsula amerizó en el Pacífico, en lo que la NASA calificó como “un exitoso fracaso”.
Un legado que inspiró cultura popular
La hazaña de Lovell trascendió el ámbito científico y llegó a la gran pantalla en 1995 con la película Apollo 13, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks en el papel del comandante. El film ganó dos premios Óscar y revivió la historia para nuevas generaciones.
Además de su carrera espacial, Lovell se desempeñó en el ámbito privado, escribió el libro Lost Moon (junto al periodista Jeffrey Kluger) y recibió múltiples condecoraciones, incluido el Congressional Space Medal of Honor.
Despedida de un héroe
Lovell falleció este jueves, rodeado de su familia. La NASA y excompañeros de misión lo recordaron como un líder nato, un profesional incansable y un ejemplo de humanidad en situaciones extremas. Su vida es recordatorio de que la exploración del espacio no solo exige tecnología, sino también coraje, ingenio y trabajo en equipo.
Un pionero en tiempos de desafíos geopolíticos
Lovell desarrolló su carrera en plena Guerra Fría, cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un terreno de competencia tecnológica y política. En ese contexto, sus misiones no solo representaban avances científicos, sino también logros estratégicos que reforzaban el liderazgo estadounidense en la exploración del espacio.
Su papel como comandante del Apolo 13 demostró que la habilidad de improvisar y adaptarse podía ser tan decisiva como el propio hardware de la nave.
