Conmoción mundial

Adiós al comandante del Apolo 13: falleció Jim Lovell, leyenda de la NASA

Jim Lovell, el histórico astronauta que comandó la misión Apolo 13 y convirtió una crisis espacial en un regreso triunfal, murió a los 97 años en Lake Forest, Illinois. Su liderazgo y serenidad en una de las operaciones más críticas de la NASA lo consagraron como un ícono de la exploración espacial.