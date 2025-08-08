Crimen racial en Sudáfrica: un granjero mató a dos mujeres y alimentó a sus cerdos con los cuerpos

El fiscal del estado de Sudáfrica retiró oficialmente los cargos contra un trabajador agrícola acusado de matar a dos mujeres negras y alimentar a los cerdos con sus cuerpos.
El acusado habría obligado a un trabajador a deshacerse de los cadáveres. El caso provoca indignación generalizada en todo el país: la producción agrícola está en manos de la minoría blanca y ambas víctimas eran mujeres negras.
Adrian de Wet fue uno de los tres hombres que enfrentaron cargos de asesinato después de que Maria Makgato, de 45 años, y Lucia Ndlovu, de 34, fueran asesinadas mientras supuestamente buscaban comida en una granja de cerdos cerca de Polokwane, en la provincia de Limpopo, en el norte de Sudáfrica, el año pasado.
Luego se supuso que sus cuerpos fueron entregados a los animales en un aparente intento de deshacerse de la evidencia.
El Sr. De Wet, de 20 años, se convirtió en testigo estatal cuando comenzó el juicio el lunes y dice que el dueño de la granja, Zachariah Johannes Olivier, disparó y mató a las dos mujeres.
De Wet era supervisor de la granja y testificó que estaba bajo presión cuando lo obligaron a arrojar los cuerpos al recinto de los cerdos, según la fiscalía y su abogado.
William Musora, de 50 años, otro trabajador agrícola, es el tercer acusado. Él y el Sr. Olivier, de 60 años, aún no se han declarado culpables y permanecen en prisión.
Los abogados del Sr. De Wet dicen que ha revelado la verdad sobre lo que sucedió la noche en que las Sras. Makgato y Ndlovu fueron asesinadas en agosto de 2024.
Poco después de que el tribunal levantara la sesión el miércoles, salió del tribunal como un hombre libre y fue llevado rápidamente por sus abogados, mientras el hermano de la Sra. Makgato, Walter Makgato, sollozaba afuera del edificio del tribunal.
Le dijo a la BBC que la liberación de uno de los hombres presuntamente involucrados en el asesinato de su hermana significa que no se hará justicia.
El señor De Wet permanecerá bajo custodia protectora hasta el final del juicio.
El caso ha provocado indignación generalizada en toda Sudáfrica y ha exacerbado la tensión racial entre personas negras y blancas en el país.
Esto es especialmente frecuente en las zonas rurales del país, a pesar del fin del sistema racista del apartheid hace 30 años.
La mayor parte de las tierras agrícolas privadas siguen en manos de la minoría blanca, mientras que la mayoría de los trabajadores agrícolas son negros y están mal pagados, lo que alimenta el resentimiento entre la población negra, mientras que muchos agricultores blancos se quejan de los altos índices de delincuencia.
