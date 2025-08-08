Hay testigos y cómplices

Crimen racial en Sudáfrica: un granjero mató a dos mujeres y alimentó a sus cerdos con los cuerpos

El acusado habría obligado a un trabajador a deshacerse de los cadáveres. El caso provoca indignación generalizada en todo el país: la producción agrícola está en manos de la minoría blanca y ambas víctimas eran mujeres negras.