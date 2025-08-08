Estados Unidos le puso a Nicolás Maduro una recompensa de 50 millones de dólares

Estados Unidos duplicó el monto de la recompensa sobre Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, llegando a la cifra de 50 millones de dólares.
En los argumentos indican que el dictador venezolano está vinculado al Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos y facilitó la introducción de drogas letales y violencia en el país.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Maduro “utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país".
“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó Bondi.
Además aseguró: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes”, y solicitó: “Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”.
Maduro, ya presente en el programa “Rewards for Justice”, ya posee una recompensa siete veces superior a la ofrecida en su momento por Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín.
Maduro permanece bajo acusación en Estados Unidos por conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína, cargos presentados en 2020 por el Departamento de Justicia.
Desde las altas esferas del gobierno venezolano se calificó la recompensa como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto".
El canciller de Venezuela, Yván Gil, escribió en sus redes: "La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela".
"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", agregó Gil.
