Estados Unidos le puso a Nicolás Maduro una recompensa de 50 millones de dólares

En los argumentos indican que el dictador venezolano está vinculado al Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos y facilitó la introducción de drogas letales y violencia en el país.