Murió Mariano, el hermano gemelo de Juan Castro

El conductor de LAM, Ángel de Brito, informó este viernes por la noche en su cuenta de X sobre el fallecimiento de Mariano Castro, de 54 años, el hermano gemelo de Juan Castro.
Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD pic.twitter.com/32yXaoEPpM— A N G E L (@AngeldebritoOk) October 17, 2025
En enero de 2021, el propio De Brito había compartido que Mariano atravesaba un cáncer de pulmón con metástasis.
Mariano fue padre de León, fruto de su pareja con Mercedes Scapola (la hija de Mercedes Morán), que nació en 2013.
Juan Castro, hermano de Mariano, murió de forma trágica el 5 de marzo de 2004. Había alcanzado la fama en TV con programas como Kaos, Confianza ciega y Zoo, entre otros.
“Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”, recordaba Mariano el año pasado, al cumplirse 20 años de la trágica muerte de su famoso hermano.
“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, contó entonces.
Ya agregó: “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”.
