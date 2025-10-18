Tenía 54 años

Murió Mariano, el hermano gemelo de Juan Castro

Ángel de Brito anunció el fallecimiento de Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro. Mariano enfrentaba un cáncer de pulmón con metástasis y deja a su hijo León. Se recuerdan los lazos familiares y la trayectoria de Juan en TV con programas como Kaos, Confianza ciega y Zoo.