Tenía 54 años

Murió Mariano, el hermano gemelo de Juan Castro

Ángel de Brito anunció el fallecimiento de Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro. Mariano enfrentaba un cáncer de pulmón con metástasis y deja a su hijo León. Se recuerdan los lazos familiares y la trayectoria de Juan en TV con programas como Kaos, Confianza ciega y Zoo.

Juan y Mariano Castro.
 2:30
Por: 

El conductor de LAM, Ángel de Brito, informó este viernes por la noche en su cuenta de X sobre el fallecimiento de Mariano Castro, de 54 años, el hermano gemelo de Juan Castro.

En enero de 2021, el propio De Brito había compartido que Mariano atravesaba un cáncer de pulmón con metástasis.

Mariano fue padre de León, fruto de su pareja con Mercedes Scapola (la hija de Mercedes Morán), que nació en 2013.

La muerte de Juan Castro

Juan Castro, hermano de Mariano, murió de forma trágica el 5 de marzo de 2004. Había alcanzado la fama en TV con programas como Kaos, Confianza ciega y Zoo, entre otros.

Maríano era padre León, fruto de su relación con Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán.

“Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”, recordaba Mariano el año pasado, al cumplirse 20 años de la trágica muerte de su famoso hermano.

“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, contó entonces.

Juan y Mariano eran gemelos.

Ya agregó: “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”.

