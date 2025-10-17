El rock de luto: Murió Ace Frehley

Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley (Nueva York, Estados Unidos, 27 de abril de 1951 - 16 de octubre de 2025), fue un músico estadounidense célebre por haber sido el guitarrista y uno de los fundadores del grupo Kiss.
El mítico guitarrista de Kiss falleció este jueves en Morristown, Estados Unidos. Aunque la causa exacta de su muerte no se ha hecho pública, semanas antes Ace Frehley había cancelado un concierto en el Antelope Valley Fair en Lancaster, California, tras sufrir una caída en su estudio.
Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley (Nueva York, Estados Unidos, 27 de abril de 1951 - 16 de octubre de 2025), fue un músico estadounidense célebre por haber sido el guitarrista y uno de los fundadores del grupo Kiss.
Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace Frehley formó la mencionada banda en 1973 y asumió en ella la personalidad de «Space Ace» o «Spaceman», debido a su afición por la astronomía y los ovnis.
Con el álbum Love Gun de 1977, el músico se estrenó como vocalista y al año siguiente publicó su debut homónimo en solitario, puesto a la venta el mismo día que el de sus compañeros de banda. Tras grabar nueve álbumes de estudio con Kiss, el guitarrista abandonó la formación en 1982 para embarcarse en su carrera en solitario y trabajar en el proyecto Frehley's Comet.
En 1996, Frehley regresó a Kiss con motivo de la reunión de la formación original. Dos años más tarde, el cuarteto lanzó el disco Psycho Circus, en el que las contribuciones del guitarrista fueron mínimas. En 2002, volvió a abandonar el grupo tras la gira Farewell Tour.
Desde entonces, el guitarrista continuó su trayectoria en solitario con el lanzamiento de los álbumes Anomaly (2009), Space Invader (2014), "Origins, Vol. 1" (2016) y "10,000 volts" (2024)
A inicios de mayo del 2021, fue anunciado su regreso a los conciertos, primero con Alice Cooper en septiembre y octubre del 2021 y después en la gira final de KISS, End Of The Road, como un invitado.
Frehleya falleció este 16 de octubre, a sus 74 años, en Morristown, Nueva Jersey.
La familia de Frehley emitió un comunicado emotivo: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo".
Y añadieron: “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.
Aunque la causa exacta de su muerte no se ha hecho pública, semanas antes Ace Frehley había cancelado un concierto en el Antelope Valley Fair en Lancaster, California, tras sufrir una caída en su estudio.
Desde entonces, estaba hospitalizado con soporte vital y pronóstico reservado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.