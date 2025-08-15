A los 83 años

Murió Ramón Maddoni, el histórico descubridor de talentos del fútbol argentino

Tenía 83 años y trabajaba en el Club Social Parque, cuna de figuras como Riquelme, Tevez, Redondo, Paredes y Mac Allister. Fue formador en Boca, River, Argentinos Juniors y la Selección Argentina.