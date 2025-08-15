Copa Sudamericana

Central Córdoba le ganó a Lanús por 1-0 en los octavos de final

Con el triunfo, el “Ferroviario” consiguió un buen resultado de cara al partido de vuelta, a disputarse en el estadio Néstor Díaz Pérez, el próximo jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30 horas.