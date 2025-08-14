Conmebol analiza cambios en las Eliminatorias por la clasificación automática de tres países

La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo trabaja en una reforma de las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2030, que tendrá a Argentina, Uruguay y Paraguay clasificados automáticamente por su rol como anfitriones.
“Las Eliminatorias 2030 es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelva aburrida”, afirmó Jiménez en diálogo con DSports.
Argentina ya está clasificada. Foto: Reuters
Más de diez modelos en debate
La funcionaria reveló que “se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y aún no hay acuerdo”, y anticipó que el nuevo formato “será totalmente distinto, que nos va a posicionar a nivel mundial”.
Jiménez también subrayó que el certamen clasificatorio debe generar un alto impacto económico: “Deben ser las que más recauden en el mundo y que las Eliminatorias también nos den el puntapié para clasificar a otros torneos”.
Brasil será el preferido. Foto: Reuters
Mundial de Clubes 2029 y fechas en estudio
En paralelo, crecen las posibilidades de que Sudamérica sea sede del Mundial de Clubes 2029 como parte de los festejos por el centenario del primer Mundial. Brasil ya oficializó su candidatura, aunque no se descarta una postulación conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay.
Esta eventual organización podría modificar el calendario internacional, evaluándose un enroque con la Copa Intercontinental para disputar el Mundial de Clubes en diciembre de 2028 o enero de 2029.
