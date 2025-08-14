#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Rumbo al Mundial 2030

Conmebol analiza cambios en las Eliminatorias por la clasificación automática de tres países

El organismo evalúa un nuevo formato, ante la presencia garantizada de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. La decisión se tomará en noviembre.

Conmebol define cambios para las Eliminatorias del Mundial 2030.
 20:56
Por: 

La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo trabaja en una reforma de las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2030, que tendrá a Argentina, Uruguay y Paraguay clasificados automáticamente por su rol como anfitriones.

“Las Eliminatorias 2030 es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelva aburrida”, afirmó Jiménez en diálogo con DSports.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Brazil - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - March 25, 2025 Argentina's Julian Alvarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin MarcarianArgentina ya está clasificada. Foto: Reuters

Más de diez modelos en debate

La funcionaria reveló que “se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y aún no hay acuerdo”, y anticipó que el nuevo formato “será totalmente distinto, que nos va a posicionar a nivel mundial”.

Jiménez también subrayó que el certamen clasificatorio debe generar un alto impacto económico: “Deben ser las que más recauden en el mundo y que las Eliminatorias también nos den el puntapié para clasificar a otros torneos”.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Paraguay - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - June 10, 2025 Brazil's Vinicius Junior celebrates after qualifying for the World Cup REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYBrasil será el preferido. Foto: Reuters

Mundial de Clubes 2029 y fechas en estudio

En paralelo, crecen las posibilidades de que Sudamérica sea sede del Mundial de Clubes 2029 como parte de los festejos por el centenario del primer Mundial. Brasil ya oficializó su candidatura, aunque no se descarta una postulación conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esta eventual organización podría modificar el calendario internacional, evaluándose un enroque con la Copa Intercontinental para disputar el Mundial de Clubes en diciembre de 2028 o enero de 2029.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Conmebol
Selección Argentina de Fútbol
Eliminatorias Sudamericanas

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro