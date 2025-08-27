Murió Eusebio Poncela, ícono del cine español

El actor español Eusebio Poncela falleció a los 79 años en Madrid, ciudad en la que nació el 15 de septiembre de 1945. La noticia fue confirmada por su familia y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
El reconocido actor falleció luego de un año de lucha contra el cáncer, dejando una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión. Su vínculo con Argentina fue un capítulo significativo en su carrera y en su vida
Según trascendió, Poncela combatía un cáncer diagnosticado hace un año. Su trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión lo convirtió en uno de los actores más destacados de su generación.
Reconocido por su trabajo en películas como Arrebato, junto a Cecilia Roth, y La ley del deseo, dirigida por Pedro Almodóvar, alcanzó la fama en la década de 1980. También participó en otros éxitos cinematográficos como Matador y Martín (Hache). Además de su labor actoral, Poncela fue pintor, productor y guionista, desarrollando una carrera artística multifacética.
Graduado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), Poncela inició su carrera teatral a mediados de los años 60, integrando compañías como la de Adolfo Marsillach y obteniendo sus primeros reconocimientos en obras como Marat-Sade.
En 1970 comenzó a incursionar en cine y televisión, destacándose por su papel en Arrebato, un filme innovador de Iván Zulueta. En 1982 ganó popularidad con la serie Los gozos y las sombras, basada en la obra de Gonzalo Torrente Ballester.
Durante la década de 1990, se trasladó a Argentina, donde residió temporalmente en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Allí participó en la película Martín (Hache) de Adolfo Aristarain y protagonizó el videoclip de la canción Matador de Los Fabulosos Cadillacs en 1993.
Su vínculo con el país fue un capítulo significativo en su carrera y en su vida personal, donde combinó su labor artística con experiencias de exploración cultural.
A lo largo de su carrera, Poncela recibió varios premios y nominaciones. Obtuvo el Premio Cóndor de Plata al mejor actor de reparto por Martín (Hache) y fue nominado al Goya como mejor actor protagonista por Intacto en 2001. Su imagen se consolidó en el cine de autor e independiente, siendo uno de los referentes del cine español contemporáneo.
Entre sus últimas apariciones se destacan su participación en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar en 2019 y la reciente miniserie española Matices, junto a Elsa Pataky, estrenada esta semana en España. Su legado artístico abarca teatro, cine, televisión y música, dejando una huella imborrable en la cultura española y latinoamericana.
