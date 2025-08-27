#HOY:

Murió Eusebio Poncela, ícono del cine español

El reconocido actor falleció luego de un año de lucha contra el cáncer, dejando una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión. Su vínculo con Argentina fue un capítulo significativo en su carrera y en su vida

Murió el actor Eusebio Poncela a los 79 años.
El actor español Eusebio Poncela falleció a los 79 años en Madrid, ciudad en la que nació el 15 de septiembre de 1945. La noticia fue confirmada por su familia y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Según trascendió, Poncela combatía un cáncer diagnosticado hace un año. Su trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión lo convirtió en uno de los actores más destacados de su generación.

Reconocido por su trabajo en películas como Arrebato, junto a Cecilia Roth, y La ley del deseo, dirigida por Pedro Almodóvar, alcanzó la fama en la década de 1980. También participó en otros éxitos cinematográficos como Matador y Martín (Hache). Además de su labor actoral, Poncela fue pintor, productor y guionista, desarrollando una carrera artística multifacética.

Su conexión con Argentina

Graduado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), Poncela inició su carrera teatral a mediados de los años 60, integrando compañías como la de Adolfo Marsillach y obteniendo sus primeros reconocimientos en obras como Marat-Sade.

Al actor le habían diagnosticado cáncer hace más de un año.Al actor le habían diagnosticado cáncer hace más de un año.

En 1970 comenzó a incursionar en cine y televisión, destacándose por su papel en Arrebato, un filme innovador de Iván Zulueta. En 1982 ganó popularidad con la serie Los gozos y las sombras, basada en la obra de Gonzalo Torrente Ballester.

Durante la década de 1990, se trasladó a Argentina, donde residió temporalmente en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Allí participó en la película Martín (Hache) de Adolfo Aristarain y protagonizó el videoclip de la canción Matador de Los Fabulosos Cadillacs en 1993.

Su vínculo con el país fue un capítulo significativo en su carrera y en su vida personal, donde combinó su labor artística con experiencias de exploración cultural.

Reconocimientos y últimos trabajos

A lo largo de su carrera, Poncela recibió varios premios y nominaciones. Obtuvo el Premio Cóndor de Plata al mejor actor de reparto por Martín (Hache) y fue nominado al Goya como mejor actor protagonista por Intacto en 2001. Su imagen se consolidó en el cine de autor e independiente, siendo uno de los referentes del cine español contemporáneo.

El comunicado oficial por el fallecimiento del actor.El comunicado oficial por el fallecimiento del actor.

Entre sus últimas apariciones se destacan su participación en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar en 2019 y la reciente miniserie española Matices, junto a Elsa Pataky, estrenada esta semana en España. Su legado artístico abarca teatro, cine, televisión y música, dejando una huella imborrable en la cultura española y latinoamericana.

