El dolor de Antonio Banderas por la muerte de Verónica Echegui

El mundo artístico de España sigue conmovido por la prematura muerte de la reconocida actriz Verónica Echegui, a los 42 años. Dentro de todas las personas que despidieron a la artista, se encuentra Antonio Banderas, uno de los actores españoles más importantes de la historia, que le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para homenajearla. “Hoy el cine español está de luto”, sostuvo.
En sus cuentas oficiales de Instagram y X, Banderas compartió una foto de Echegui besando el premio Goya junto al mensaje: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”.
Además, decidió replicar esa foto en blanco y negro en las historias de su cuenta de Instagram y agregó visiblemente conmovido: “Nos has dejado demasiado pronto... descansa en paz”.
Otros mensajes
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también emitió un comunicado para despedir a Echegui y llevar sus condolencias a sus seres queridos.
“Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para la familia y amigos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
El reconocido actor español Miguel Ángel Muñoz también se sumó a la ola de despedidas que despertó la actriz, que era muy querida en el ambiente artístico de aquel país. “Me impactó tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos", aseguró.
Un triste adiós
Verónica Fernández de Echegaray, el nombre completo de la actriz, falleció a los 42 años y la noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta oficial en X.
Según informó el diario El País, la intérprete murió este domingo 24 de agosto en Madrid como consecuencia de un cáncer. Otros medios españoles detallaron que permaneció varios días internada en el Hospital 12 de Octubre de la capital debido a esa enfermedad. Su muerte causó un fuerte impacto en el cine español, donde se había consolidado como una figura destacada.
En los últimos meses, Echegui había optado por mantener un perfil reservado, lejos de la vida pública. Sus últimas apariciones en redes sociales se remontan a mediados de junio, cuando promocionaba la serie cómica A Muerte, que finalmente sería su último proyecto. Esta etapa de bajo perfil coincidió con el avance de la dolencia que terminó con su vida.
