Murió Verónica Echegui, figura del cine español, tras luchar contra el cáncer

El mundo del cine español está de luto. Verónica Echegui, actriz reconocida por su talento, versatilidad y compromiso con el arte, falleció este domingo en Madrid a los 42 años, víctima de un cáncer que eligió atravesar en la más estricta intimidad.
La actriz madrileña falleció en Madrid luego de una enfermedad que mantuvo en silencio. Fue nominada cuatro veces al Goya y protagonizó películas y series reconocidas a nivel internacional.
El mundo del cine español está de luto. Verónica Echegui, actriz reconocida por su talento, versatilidad y compromiso con el arte, falleció este domingo en Madrid a los 42 años, víctima de un cáncer que eligió atravesar en la más estricta intimidad.
La noticia fue confirmada por su familia a los medios, y rápidamente generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en las redes sociales.
Nacida como Verónica Fernández de Echegaray, comenzó a actuar desde pequeña, pero su verdadero salto a la fama llegó en 2006 con Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que le valió su primera nominación al Goya.
Con el correr de los años consolidó una carrera cinematográfica sólida y reconocida por la crítica. Protagonizó películas como El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo y La gran familia española, entre muchas otras.
También brilló en Lasciati andare, la comedia italiana de 2017, y fue muy elogiada por su papel en Explota, explota en 2020.
En 2022 ganó el Goya al mejor cortometraje por Tótem loba, marcando un nuevo capítulo en su carrera, esta vez detrás de cámara. Su último trabajo fue el thriller Justicia artificial (2024).
Verónica también desarrolló parte de su carrera fuera de España. Actuó en Argentina, México, Italia y Estados Unidos, donde formó parte de la serie Trust, con figuras como Donald Sutherland, Hilary Swank y Brendan Fraser.
En una entrevista de junio pasado, mientras promocionaba la serie A muerte, Verónica habló abiertamente de sus miedos:
“Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”.
Y agregó:
“Esta sociedad evita hablar de la finitud. No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir”.
Sus palabras, ahora resignificadas, dejaron una marca profunda en quienes la admiraban.
El presidente Pedro Sánchez fue uno de los primeros en expresar su pesar: “Se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero a su familia y amigos”.
También se sumaron artistas como Antonio Banderas, quien dijo: “Hoy el cine español está de luto”; y Juan Diego Botto, que confesó estar “en shock por la pérdida de una gran actriz”.
La Academia de Cine de España la despidió destacando su talento y proyección internacional.
Echegui murió en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde había sido internada en los últimos días.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.