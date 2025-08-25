Murió Valentino Guzmán Zanni, jugador de las inferiores de San Lorenzo

El fútbol argentino está de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni, jugador de la octava división de San Lorenzo de Almagro, quien murió a los 15 años tras luchar contra una grave enfermedad diagnosticada en octubre de 2023.
La noticia fue comunicada oficialmente por San Lorenzo a través de sus redes sociales. "Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos", expresó el club.
En ese mismo mensaje, el Ciclón también extendió su acompañamiento a los “profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos”, quienes sentirán profundamente su ausencia.
Tres días de duelo en homenaje a Valen
Además, el club informó que se decretaron tres días de duelo institucional en su memoria: “San Lorenzo está a disposición de la familia y sus afectos para brindar toda la contención que necesiten”.
“Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, finaliza el comunicado, acompañado de una imagen del joven futbolista con los colores azulgranas.
Una pérdida que golpea al fútbol formativo
Valentino Guzmán Zanni se desempeñaba como lateral derecho en las divisiones inferiores del club. Tras conocerse su fallecimiento, la publicación del club recibió cientos de comentarios con mensajes de dolor, afecto y acompañamiento por parte de jugadores, entrenadores e hinchas.
El deceso de Valentino impacta de lleno en el corazón de San Lorenzo y de todo el fútbol juvenil argentino, que lamenta la pérdida de un chico que apenas comenzaba su camino dentro del deporte profesional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.