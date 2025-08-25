Gestión en el fútbol

Marcelo Tinelli rompió el silencio y respondió las críticas por su paso en San Lorenzo

El conductor reapareció en medio de la crisis dirigencial de San Lorenzo y respondió a las críticas sobre su paso por el club. Negó rotundamente cualquier hecho de corrupción, reivindicó obras realizadas con fondos propios y llamó a la unidad para superar el difícil momento institucional.