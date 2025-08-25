#HOY:

Marcelo Tinelli rompió el silencio y respondió las críticas por su paso en San Lorenzo

El conductor reapareció en medio de la crisis dirigencial de San Lorenzo y respondió a las críticas sobre su paso por el club. Negó rotundamente cualquier hecho de corrupción, reivindicó obras realizadas con fondos propios y llamó a la unidad para superar el difícil momento institucional.

Marcelo Tinelli rompió el silencio. Crédito: Archivo.
 18:39
Por: 

Marcelo Tinelli reapareció públicamente en medio del complejo presente institucional de San Lorenzo, tras el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el conductor televisivo y exdirigente del "Ciclón" salió al cruce de fuertes críticas que habían resurgido respecto a su gestión.

Respondió las críticas por su paso en San Lorenzo. Crédito: Archivo.

Declaraciones clave

En un tono firme, Tinelli aseguró que no cometió ninguna irregularidad durante su paso por la dirigencia azulgrana. “Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, afirmó.

Remarcó que varias obras realizadas en el club, como la pensión y edificio de juveniles, canchas de césped sintético, vestuarios, palco oficial y el polideportivo Roberto Pando, fueron financiadas con recursos propios y no del presupuesto institucional.

Diagnóstico de la situación heredada

Tinelli recordó el panorama desolador con el que se encontró al asumir funciones: apenas 20.000 socios activos, patrimonio neto negativo, un plantel profesional reducido a solo ocho jugadores y más de 500 juicios en curso. Señaló que desde ese punto de partida, la gestión logró estabilizar en parte al club y encarar un proceso de crecimiento que, según su visión, no fue debidamente valorado.

Tinelli aseguró que no cometió ninguna irregularidad. Crédito: Archivo.

Crítica al déficit estructural

Además de defender su legado, Tinelli apuntó contra el déficit crónico que aqueja al club desde hace años. “San Lorenzo ha sido un club deficitario toda la vida. Estamos a mucha distancia de Boca y River”, expresó. En ese marco, explicó que el déficit se produce cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos operativos, lo cual ha sido una constante en la economía del club.

Finalmente, Tinelli cerró su mensaje con un llamado a la reflexión y a la unidad dirigencial. Instó a dejar de lado las disputas internas y a sumar voluntades para sacar a San Lorenzo del difícil presente. “Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”, concluyó.

Desgaste dirigencial

Durante su etapa al frente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli combinó su exposición mediática con la gestión institucional, lo que generó tanto apoyo como resistencias. Su figura, asociada al éxito televisivo y a la política nacional, provocó divisiones internas dentro del club y un desgaste progresivo en su vínculo con los socios.

La etapa de Tinelli dejó una huella profunda en la vida política de San Lorenzo. Las fracturas internas generadas durante su conducción aún persisten y condicionan el presente del club. Dirigentes que fueron parte de su gestión hoy integran sectores opositores o se muestran críticos de decisiones pasadas, lo que evidencia una falta de consenso y renovación dirigencial.

Esta fragmentación también se refleja en la relación con los socios, donde persiste una fuerte polarización entre quienes valoran sus aportes y quienes responsabilizan a su figura por la crisis actual.

