Científicos explican la causa

¿Qué son los bultos en la piel de los ciervos en Estados Unidos?

Las imágenes de ciervos con grandes protuberancias en la piel generaron alarma en redes sociales. Sin embargo, especialistas confirmaron que se trata de fibromas cutáneos, una afección viral común en estos animales, sin riesgo para humanos ni otras especies.