Alarma en Colorado por conejos con extraños “tentáculos” en la cabeza

La aparición de conejos con protuberancias negras similares a tentáculos en Fort Collins, Colorado, generó preocupación entre vecinos y viralizó imágenes en redes sociales. Las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) confirmaron que se trata de una infección viral específica de esta especie.
Vecinos de la zona documentaron ejemplares con crecimientos oscuros en cabeza y rostro. “Parecían púas negras que sobresalían alrededor de su boca. Pensé que moriría en invierno, pero regresó al año siguiente con los crecimientos más grandes”, relató a NBC Susan Mansfield.
Ejemplar de conejo con crecimientos oscuros en la cabeza en Fort Collins.
Causa viral identificada
La CPW explicó que los animales están afectados por el virus del papiloma del conejo de cola de algodón, transmitido por pulgas y garrapatas. La infección provoca nódulos que pueden adoptar forma de cuernos o tentáculos y, en casos graves, dificultar la visión o alimentación.
Si bien no representa riesgo para humanos ni otras especies domésticas, las autoridades insisten en no acercarse ni manipular ejemplares enfermos. El virus también puede afectar a conejos domésticos que vivan al aire libre, donde los síntomas suelen ser más severos.
Las autoridades de Colorado confirmaron que es un virus específico de la especie.
De la realidad a la leyenda
Algunos tumores pueden evolucionar en cáncer de piel mortal para el animal. La imagen de estos conejos con crecimientos córneos inspiró durante siglos la leyenda del “jackalope”, criatura mítica que mezcla conejo y antílope.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
