Decomisaron joyería y adornos fabricados con fauna silvestre en Mendoza
Se incautaron numerosas piezas elaboradas con garras, picos, dientes, patas y huesos de animales protegidos, incluyendo especies nativas y exóticas, que se comercializaban en una plaza del centro mendocino.
Joyería ilegal hecha con restos de animales protegidos.
El Departamento de Fauna llevó a cabo la incautación de numerosas artesanías fabricadas con restos de animales silvestres protegidos, como garras, picos, dientes, patas y huesos, que se vendían en una plaza de Mendoza. Estos objetos, usados para joyería y adornos, provenían en muchos casos de especies nativas y exóticas, algunas originarias de Brasil.
Detalles del operativo
La acción fue resultado de un operativo coordinado por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Rural. La investigación comenzó tras denuncias de visitantes y miembros de la Fundación para la Ayuda Internacional a los Animales (FIAA), quienes detectaron la venta irregular en un paseo de artesanos en el centro de la ciudad.
Artesanías provenientes de especies nativas y exóticas.
El puesto inspeccionado, atendido por un ciudadano brasileño, tenía en exhibición piezas elaboradas con restos animales como garras, picos, patas, dientes y huesos. Entre las especies identificadas estaban la corzuela, tucán, oso hormiguero,saracura, pato, carpincho, mulita, ñandú, lechuzas, lagartos, yacarés,hurones, jabalíes, ciervos axis, tiburones y peces espada.
Impacto del tráfico ilegal
La comercialización de productos elaborados con partes de animales silvestres afecta gravemente la biodiversidad y el equilibrio ecológico. La extracción indiscriminada reduce las poblaciones naturales y altera las cadenas tróficas, provocando consecuencias negativas a largo plazo en los ecosistemas.
Incautaron garras, dientes y huesos de fauna silvestre.
Además, el tráfico de fauna genera riesgos sanitarios, ya que la manipulación sin control veterinario puede propagar enfermedades zoonóticas. Muchos animales interceptados sufren daños irreversibles que dificultan su recuperación y posible reinserción a su hábitat natural.
A nivel global, el comercio ilegal de especies es una de las actividades ilícitas más rentables, solo superada por el narcotráfico y el tráfico de armas.
Modalidades comunes
En ferias, mercados turísticos y plataformas digitales se encuentran con frecuencia objetos ilegales como:
Animales embalsamados mediante taxidermia.
Collares, pendientes y adornos fabricados con dientes, plumas o garras.
Pieles transformadas en bolsos, alfombras y prendas de vestir.
Tallas y esculturas realizadas con huesos y cuernos.
Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar y evitar la compra de este tipo de artesanías para proteger la fauna y preservar el patrimonio natural.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
