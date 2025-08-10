Tráfico: atraparon a hombre con tres pitones ocultas en la ropa interior al embarcar desde Bangkok

En el aeropuerto internacional de Bangkok, Tailandia, la rutina de seguridad dio un giro inesperado cuando un pasajero fue detenido por llevar tres pitones escondidas entre su ropa interior.
Un pasajero de Sri Lanka fue detenido en el aeropuerto de Suvarnabhumi tras el hallazgo de tres pitones bola escondidas entre su ropa íntima. El operativo, fruto del trabajo coordinado entre autoridades tailandesas, dio luz a una posible red internacional de tráfico de fauna silvestre.
En el aeropuerto internacional de Bangkok, Tailandia, la rutina de seguridad dio un giro inesperado cuando un pasajero fue detenido por llevar tres pitones escondidas entre su ropa interior.
Insólito hallazgo
El hombre, identificado como Sheehan, oriundo de Sri Lanka, pasó inicialmente sin problemas por el escáner de equipaje de Thai Airways, donde no se detectó nada fuera de lo común.
Sin embargo, una inspección corporal posterior cambió radicalmente el panorama. Uno de los agentes advirtió que “había movimientos en su ropa interior”, lo que derivó en una revisión más minuciosa.
Alí se descubrió que, dentro de una pequeña bolsa de red, estaban ocultas tres serpientes pitón, escondidas entre prendas íntimas. El hallazgo fue confirmado por Polavee Buchakiat, director del Centro de Inteligencia sobre Delitos contra la Vida Silvestre de Tailandia.
Lejos de ser un hecho aislado, el arresto de Sheehan revela un patrón de conducta: el hombre ya había sido vinculado con el tráfico internacional de diversa fauna exótica, incluyendo cacatúas negras, iguanas, suricatas, salamandras, ranas, tortugas e incluso un lobo.
En 2023 había sido detenido en Colombo por delitos similares, lo cual despertó pasillos de alerta entre organizaciones internacionales dedicadas a la preservación de especies.
En esta oportunidad, las pitones que transportaba son parte de la Convención CITES, por lo que su comercio o transporte internacional sin los permisos correspondientes es ilegal.
El modus operandi del detenido y su historial delictivo apuntan a la existencia de una red organizada de contrabando, que aprovecharía las rutas aéreas para sacar animales que fueron sustraídos de zonas protegidas.
De hecho, este hallazgo se desencadenó luego de que se denunciara la desaparición de estas serpientes desde un área resguardada de Bangkok, lo cual derivó en una vigilancia puntual sobre el pasajero.
El operativo concluyó con su detención gracias al esfuerzo conjunto entre Parques Nacionales, la Policía Real de Tailandia y la Red Thailand WEN de control de vida silvestre.
Las serpientes incautadas fueron puestas bajo custodia y los organismos iniciaron los trámites legales correspondientes, incluyendo su devolución y el abordaje de la cadena de tráfico a la que podría pertenecer esta organización criminal.
