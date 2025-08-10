Seguridad aeroportuaria

Tráfico: atraparon a hombre con tres pitones ocultas en la ropa interior al embarcar desde Bangkok

Un pasajero de Sri Lanka fue detenido en el aeropuerto de Suvarnabhumi tras el hallazgo de tres pitones bola escondidas entre su ropa íntima. El operativo, fruto del trabajo coordinado entre autoridades tailandesas, dio luz a una posible red internacional de tráfico de fauna silvestre.