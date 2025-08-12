Video: captaron a ballenas y delfines jugando juntos
Por lo general, son los delfines quienes se aproximan, especialmente cerca de la cabeza de las ballenas, quizá para mantener contacto visual. Gracias a cámaras instaladas en los cetáceos, se observó que los delfines las siguen hasta el fondo marino.
Las ballenas jorobadas mostraron gestos como acercarse lentamente a los delfines.
Investigadores de Australia han analizado cómo ballenas y delfines interactúan y juegan en encuentros marinos observados en diecisiete países, según detalla un estudio publicado este martes en la revista Discover Animals. En uno de cada cuatro casos, la interacción fue positiva, amistosa y mutua, sin señales de molestia, dicen los científicos australianos.
El trabajo fue liderado por Olaf Meynecke, experto en cetáceos de la Universidad de Griffith y director del programa Whales & Climate, junto con la coautora Olivia Crawley, quienes analizaron 199 interacciones entre 19 especies de ballenas barbadas y delfines, utilizando fotos y videos de operadores turísticos, fotógrafos y científicos.
Las ballenas jorobadas, conocidas por su sociabilidad, mostraron gestos como girar de lado, exhibir el vientre o acercarse lentamente a los delfines.
"Elementos culturales"
"Hay un interés claro", comenta Meynecke, quien plantea que esta interacción podría apuntar a elementos culturales entre las especies. "Esta dinámica interespecífica añade una nueva dimensión a la ecología social de los mamíferos marinos y podría apuntar a elementos culturales en las sociedades de ballenas y delfines", plantea el autor en un artículo publicado por él en The Conversation.
Fuente: Springer Nature
Por lo general, son los delfines quienes se aproximan, especialmente cerca de la cabeza de las ballenas, quizá para mantener contacto visual. Gracias a cámaras instaladas en los cetáceos, se observó que los delfines las siguen hasta el fondo marino.
Delfines "surfeando" en la estela de las ballenas
"Los animales pueden percibirse mediante sonidos, pero la percepción visual también parece ser de interés", agrega el experto. A veces los delfines "surfean" en la ola de presión que genera el cetáceo, un juego que parece divertirles.
Las imágenes recorren las redes sociales.
"Claramente, les gusta aprovechar la estela de presión de la ballena, de forma similar a cómo un surfista lo haría", apunta Meynecke. No todas las interacciones son pacíficas: en épocas de escasez de alimento, las ballenas pueden ahuyentar a los delfines con golpes de cola.
Sin embargo, esto ocurre raramente. Los delfines muestran especial interés cuando hay conflictos entre ballenas o presencia de crías. En esas situaciones, observan atentamente, aunque sin intervenir.
(*) Nota original de José Urrejola, adaptada para su publicación en El Litoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.