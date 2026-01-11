Iglesia y Vaticano

El Papa León XIV analiza visitar la Argentina tras reunirse con el primado Vicente Bokalic

El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y afirmó que el Sumo Pontífice está considerando una visita al país. El encuentro duró media hora y se produjo en un contexto de fuerte simbolismo para la Iglesia argentina.